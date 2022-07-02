В течение жизни мы общаемся со многими людьми. У каждого свой характер, свой уровень внутренней культуры, психологическое состояние. Кое-кто вызывает у нас симпатию, кто-то – наоборот. Общаться с ними тяжело, а иногда невозможно. Как же себя вести, когда нет возможности избежать токсического общения, рассказывает практический психолог Юлия Ворман.
Постоянное общение с токсичными людьми может:
- способствовать возникновению конфликтов между вами и вашим окружением.
- разрушить веру в себя, ваши убеждения, цели,
- негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние,
- вызвать чувство опустошения и несостоятельности ни на что.
На самом деле идеальный вариант — полностью прекратить всякое взаимодействие с этим человеком, но далеко не всегда есть возможность так поступить, ведь токсичными могут быть коллеги, начальник или родственник.
Основные правила общения с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя неуютно
Эти рекомендации могут облегчить вам жизнь:
- Не ждите от такого человека перемен. Гораздо проще взаимодействовать с ней, когда вы четко понимаете, что токсический собеседник вряд ли когда-нибудь станет вести себя иначе.
- Определяйте четкие границы, ведь любимое занятие токсического человека – нарушать личное пространство других.
- Отбросьте вежливость и отметьте пределы допустимого.
- Берите контроль над разговором на себя.
- Токсичные люди искусные манипуляторы, следите за направлением беседы, чтобы не попасть в ловушку. Это не так сложно, как кажется. Можно быстро изменить тему разговора, чтобы охладить собеседника.
- Не давайте четких ответов на неудобные вопросы.
- Токсичные люди любят увлекать других в “воронку отрицательных эмоций”. Если вы попадете в нее, то станете жертвой провокаций и будете отвечать негативом на негатив. А значит, потеряете равновесие.
- Будьте прямолинейны, но сдержанны.
- Четкая формулировка своей позиции очень часто пугает токсичных людей. Откровенно говорите, что вас не устраивает.
- Фильтруйте информацию о себе.
- Токсичные люди часто “чрезмерно откровенны”. Это один из приемов втереться в доверие. И вполне нормально, если у вас возникнет желание быть откровенными в ответ. Но помните, что предоставленная вами личная информация может быть использована против вас.
- Сократите продолжительность общения, если нет возможности полностью отказаться от него.
- Старайтесь с сочувствием относиться к токсичным людям, потому что они не родились такими, но по тем или иным причинам не научились удовлетворять свои потребности экологическим путем.
- Понимая это, вы поможете, прежде всего, себе не стать жертвой провокаций и дистанцироваться от такого человека с чувством сострадания, а не злобы, ненависти, раздражения.
Источник: Психологическая поддержка