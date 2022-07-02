В течение жизни мы общаемся со многими людьми. У каждого свой характер, свой уровень внутренней культуры, психологическое состояние. Кое-кто вызывает у нас симпатию, кто-то – наоборот. Общаться с ними тяжело, а иногда невозможно. Как же себя вести, когда нет возможности избежать токсического общения, рассказывает практический психолог Юлия Ворман.

Постоянное общение с токсичными людьми может:

способствовать возникновению конфликтов между вами и вашим окружением.

разрушить веру в себя, ваши убеждения, цели,

негативно повлиять на ваше эмоциональное состояние,

вызвать чувство опустошения и несостоятельности ни на что.

На самом деле идеальный вариант — полностью прекратить всякое взаимодействие с этим человеком, но далеко не всегда есть возможность так поступить, ведь токсичными могут быть коллеги, начальник или родственник.

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Эти рекомендации могут облегчить вам жизнь:

Не ждите от такого человека перемен. Гораздо проще взаимодействовать с ней, когда вы четко понимаете, что токсический собеседник вряд ли когда-нибудь станет вести себя иначе. Определяйте четкие границы, ведь любимое занятие токсического человека – нарушать личное пространство других. Отбросьте вежливость и отметьте пределы допустимого. Берите контроль над разговором на себя. Токсичные люди искусные манипуляторы, следите за направлением беседы, чтобы не попасть в ловушку. Это не так сложно, как кажется. Можно быстро изменить тему разговора, чтобы охладить собеседника. Не давайте четких ответов на неудобные вопросы. Токсичные люди любят увлекать других в “воронку отрицательных эмоций”. Если вы попадете в нее, то станете жертвой провокаций и будете отвечать негативом на негатив. А значит, потеряете равновесие. Будьте прямолинейны, но сдержанны. Четкая формулировка своей позиции очень часто пугает токсичных людей. Откровенно говорите, что вас не устраивает. Фильтруйте информацию о себе. Токсичные люди часто “чрезмерно откровенны”. Это один из приемов втереться в доверие. И вполне нормально, если у вас возникнет желание быть откровенными в ответ. Но помните, что предоставленная вами личная информация может быть использована против вас. Сократите продолжительность общения, если нет возможности полностью отказаться от него. Старайтесь с сочувствием относиться к токсичным людям, потому что они не родились такими, но по тем или иным причинам не научились удовлетворять свои потребности экологическим путем. Понимая это, вы поможете, прежде всего, себе не стать жертвой провокаций и дистанцироваться от такого человека с чувством сострадания, а не злобы, ненависти, раздражения.

Источник: Психологическая поддержка