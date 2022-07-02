Протягом життя ми спілкуємося з багатьма людьми. У кожного свій характер, свій рівень внутрішньої культури, психологічний стан. Дехто викликає в нас симпатію, хтось — навпаки. Спілкуватися з ними важко, а іноді неможливо. Як же поводитися, коли немає змоги уникнути токсичного спілкування, розповідає практичний психолог Юлія Ворман.

Постійне спілкування з токсичними людьми може:

сприяти виникненню конфліктів між вами та вашим оточенням.

зруйнувати віру в себе, ваші переконання, цілі,

негативно вплинути на ваш емоційний стан,

викликати почуття спустошення й неспроможності ні на що.

Насправді ідеальний варіант — повністю припинити всіляку взаємодію з цією людиною, та далеко не завжди є змога так вчинити, адже токсичними можуть бути колеги, начальник або — родич.

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Ці рекомендації можуть полегшити вам життя:

Не чекайте від такої людини змін. Набагато простіше взаємодіяти з нею, коли ви чітко розумієте, що токсичний співрозмовник навряд чи колись стане поводитися інакше. Окреслюйте чіткі кордони, адже улюблене заняття токсичної людини — порушувати особистий простір інших. Відкиньте ввічливість і позначте межі допустимого. Беріть контроль над розмовою на себе. Токсичні люди вправні маніпулятори, том слідкуйте за напрямом бесіди, щоб не потрапити в пастку. Це не так складно, як здається. Можна спритно змінити тему розмови, щоб охолодити співрозмовника. Не давайте чіткі відповіді на незручні запитання. Токсичні люди обожнюють захоплювати інших у “воронку негативних емоцій”. Якщо ви потрапите в неї, то станете жертвою провокацій і будете відповідати негативом на негатив. А отже — втратите рівновагу. Будьте прямолінійні, але стримані. Чітке формулювання своєї позиції дуже часто лякає токсичних людей. Відкрито кажіть, що вас не влаштовує. Фільтруйте інформацію про себе. Токсичні люди часто “надмірно відверті”. Це один із прийомів втертися в довіру. І цілком нормально, якщо у вас виникне бажання бути відвертими у відповідь. Але пам’ятайте, що надана вами особиста інформація потім може бути використана проти вас. Скоротіть тривалість спілкування, якщо не маєте змоги повністю відмовитися від нього. Намагайтесь із співчуттям ставитися до токсичних людей, бо вони не народилися такими, але з тих чи інших причин не навчилися задовольняти свої потреби екологічним шляхом. Розуміючи це, ви допоможете передусім собі не стати жертвою провокацій і дистанціюватися від такої людини з почуттям співчуття, а не злості, ненависті, роздратування.

Джерело: Психологічна підтримка