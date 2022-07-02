Протягом життя ми спілкуємося з багатьма людьми. У кожного свій характер, свій рівень внутрішньої культури, психологічний стан. Дехто викликає в нас симпатію, хтось — навпаки. Спілкуватися з ними важко, а іноді неможливо. Як же поводитися, коли немає змоги уникнути токсичного спілкування, розповідає практичний психолог Юлія Ворман.
Постійне спілкування з токсичними людьми може:
- сприяти виникненню конфліктів між вами та вашим оточенням.
- зруйнувати віру в себе, ваші переконання, цілі,
- негативно вплинути на ваш емоційний стан,
- викликати почуття спустошення й неспроможності ні на що.
Насправді ідеальний варіант — повністю припинити всіляку взаємодію з цією людиною, та далеко не завжди є змога так вчинити, адже токсичними можуть бути колеги, начальник або — родич.
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Основні правила спілкування з людьми, поряд з якими ви почуваєтеся незатишно
Ці рекомендації можуть полегшити вам життя:
- Не чекайте від такої людини змін. Набагато простіше взаємодіяти з нею, коли ви чітко розумієте, що токсичний співрозмовник навряд чи колись стане поводитися інакше.
- Окреслюйте чіткі кордони, адже улюблене заняття токсичної людини — порушувати особистий простір інших.
- Відкиньте ввічливість і позначте межі допустимого.
- Беріть контроль над розмовою на себе.
- Токсичні люди вправні маніпулятори, том слідкуйте за напрямом бесіди, щоб не потрапити в пастку. Це не так складно, як здається. Можна спритно змінити тему розмови, щоб охолодити співрозмовника.
- Не давайте чіткі відповіді на незручні запитання.
- Токсичні люди обожнюють захоплювати інших у “воронку негативних емоцій”. Якщо ви потрапите в неї, то станете жертвою провокацій і будете відповідати негативом на негатив. А отже — втратите рівновагу.
- Будьте прямолінійні, але стримані.
- Чітке формулювання своєї позиції дуже часто лякає токсичних людей. Відкрито кажіть, що вас не влаштовує.
- Фільтруйте інформацію про себе.
- Токсичні люди часто “надмірно відверті”. Це один із прийомів втертися в довіру. І цілком нормально, якщо у вас виникне бажання бути відвертими у відповідь. Але пам’ятайте, що надана вами особиста інформація потім може бути використана проти вас.
- Скоротіть тривалість спілкування, якщо не маєте змоги повністю відмовитися від нього.
- Намагайтесь із співчуттям ставитися до токсичних людей, бо вони не народилися такими, але з тих чи інших причин не навчилися задовольняти свої потреби екологічним шляхом.
- Розуміючи це, ви допоможете передусім собі не стати жертвою провокацій і дистанціюватися від такої людини з почуттям співчуття, а не злості, ненависті, роздратування.
Джерело: Психологічна підтримка