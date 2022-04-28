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Психология

Топ-12 привычек, которые усиливают тревожность

28 апреля 2022, 17:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине у граждан может развиться тревожность. В то же время это состояние могут ухудшить привычки.

Что усиливает тревожность:

  • пропуск приема пищи – это провоцирует гипогликемию, а вместе с ней – тревогу, раздражительность, нервозность, головокружение и слабость;
  • тяга к сладкому – потребление сахара усиливает тревожность и реактивность на стресс;
  • плохие пищевые привычки — несбалансированное питание приводит к дисбалансу веществ, необходимых для психического здоровья и функционирования нервной системы;
  • отсутствие спорта – от малоподвижного образа жизни страдает физическое и психическое здоровье;
  • непрерывный просмотр новостей – человека волнуется, боится;
  • игнорирование состояния тревожности – нежелание работать с проблемой спровоцирует ухудшение состояния;
  • употребление кофеина – он является основным триггером тревоги;
  • злоупотребление фаст-фудом – он содержит химические ингредиенты и добавки, они способствуют беспокойству, одновременно снижая настроение и социальное поведение;
  • недостаточное потребление воды – это стресс для тела, а вместе с ним развивается и тревожность;
  • потребление алкоголя — когда его влияние ослабляется, человек чувствует себя уставшим и подавленным;
  • недостаток сна – это усиливает повторяющиеся отрицательные мысли;
  • сравнение себя с другими – это негативно влияет на самооценку, у человека появляется плохое настроение и негативные мысли, приводящие к тревоге.
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Надо учиться замечать такие привычки и работать над ними.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Советы психолога, Психология, Стрес
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