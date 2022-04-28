Из-за войны в Украине у граждан может развиться тревожность. В то же время это состояние могут ухудшить привычки.

Что усиливает тревожность:

пропуск приема пищи – это провоцирует гипогликемию, а вместе с ней – тревогу, раздражительность, нервозность, головокружение и слабость;

– это провоцирует гипогликемию, а вместе с ней – тревогу, раздражительность, нервозность, головокружение и слабость; тяга к сладкому – потребление сахара усиливает тревожность и реактивность на стресс;

– потребление сахара усиливает тревожность и реактивность на стресс; плохие пищевые привычки — несбалансированное питание приводит к дисбалансу веществ, необходимых для психического здоровья и функционирования нервной системы;

— несбалансированное питание приводит к дисбалансу веществ, необходимых для психического здоровья и функционирования нервной системы; отсутствие спорта – от малоподвижного образа жизни страдает физическое и психическое здоровье;

– от малоподвижного образа жизни страдает физическое и психическое здоровье; непрерывный просмотр новостей – человека волнуется, боится;

– человека волнуется, боится; игнорирование состояния тревожности – нежелание работать с проблемой спровоцирует ухудшение состояния;

– нежелание работать с проблемой спровоцирует ухудшение состояния; употребление кофеина – он является основным триггером тревоги;

– он является основным триггером тревоги; злоупотребление фаст-фудом – он содержит химические ингредиенты и добавки, они способствуют беспокойству, одновременно снижая настроение и социальное поведение;

– он содержит химические ингредиенты и добавки, они способствуют беспокойству, одновременно снижая настроение и социальное поведение; недостаточное потребление воды – это стресс для тела, а вместе с ним развивается и тревожность;

– это стресс для тела, а вместе с ним развивается и тревожность; потребление алкоголя — когда его влияние ослабляется, человек чувствует себя уставшим и подавленным;

— когда его влияние ослабляется, человек чувствует себя уставшим и подавленным; недостаток сна – это усиливает повторяющиеся отрицательные мысли;

– это усиливает повторяющиеся отрицательные мысли; сравнение себя с другими – это негативно влияет на самооценку, у человека появляется плохое настроение и негативные мысли, приводящие к тревоге.

Надо учиться замечать такие привычки и работать над ними.

Источник: Психологическая поддержка