Из-за войны в Украине у граждан может развиться тревожность. В то же время это состояние могут ухудшить привычки.
Что усиливает тревожность:
- пропуск приема пищи – это провоцирует гипогликемию, а вместе с ней – тревогу, раздражительность, нервозность, головокружение и слабость;
- тяга к сладкому – потребление сахара усиливает тревожность и реактивность на стресс;
- плохие пищевые привычки — несбалансированное питание приводит к дисбалансу веществ, необходимых для психического здоровья и функционирования нервной системы;
- отсутствие спорта – от малоподвижного образа жизни страдает физическое и психическое здоровье;
- непрерывный просмотр новостей – человека волнуется, боится;
- игнорирование состояния тревожности – нежелание работать с проблемой спровоцирует ухудшение состояния;
- употребление кофеина – он является основным триггером тревоги;
- злоупотребление фаст-фудом – он содержит химические ингредиенты и добавки, они способствуют беспокойству, одновременно снижая настроение и социальное поведение;
- недостаточное потребление воды – это стресс для тела, а вместе с ним развивается и тревожность;
- потребление алкоголя — когда его влияние ослабляется, человек чувствует себя уставшим и подавленным;
- недостаток сна – это усиливает повторяющиеся отрицательные мысли;
- сравнение себя с другими – это негативно влияет на самооценку, у человека появляется плохое настроение и негативные мысли, приводящие к тревоге.
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Надо учиться замечать такие привычки и работать над ними.
Источник: Психологическая поддержка