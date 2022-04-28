Через війну в Україні у громадян може розвинутися тривожність. Водночас цей стан можуть погіршити звички.

Що посилює тривожність:

пропуск прийому їжі – це провокує гіпоглікемію, а разом з нею – тривогу, дратівливість, нервозність, запаморочення та слабкість;

– це провокує гіпоглікемію, а разом з нею – тривогу, дратівливість, нервозність, запаморочення та слабкість; тяга до солодкого – споживання цукру посилює тривожність та реактивність на стрес;

– споживання цукру посилює тривожність та реактивність на стрес; погані харчові звички – незбалансоване харчування призводить до дисбалансу речовин, необхідних для психічного здоров’я та функціонування нервової системи;

– незбалансоване харчування призводить до дисбалансу речовин, необхідних для психічного здоров’я та функціонування нервової системи; відсутність спорту – від малорухливого способу життя потерпає фізичне та психічне здоров’я;

– від малорухливого способу життя потерпає фізичне та психічне здоров’я; безперервний перегляд новин – людини хвилюється, боїться;

– людини хвилюється, боїться; ігнорування стану тривожності – небажання працювати з проблемою спровокує погіршення стану;

– небажання працювати з проблемою спровокує погіршення стану; вживання кофеїну – він є основним тригером тривоги;

– він є основним тригером тривоги; зловживання фастфудом – він містить хімічні інгредієнти та добавки, вони сприяють занепокоєнню, одночасно знижуючи настрій і соціальну поведінку;

– він містить хімічні інгредієнти та добавки, вони сприяють занепокоєнню, одночасно знижуючи настрій і соціальну поведінку; недостатнє споживання води – це стрес для тіла, а разом з ним розвивається і тривожність;

– це стрес для тіла, а разом з ним розвивається і тривожність; споживання алкоголю – коли його вплив послаблюється, людина почувається втомленою та пригніченою;

– коли його вплив послаблюється, людина почувається втомленою та пригніченою; нестача сну – це посилює повторювані негативні думки;

– це посилює повторювані негативні думки; порівняння себе з іншими – це негативно впливає на самооцінку, у людини з’являється поганий настрій і негативні думки, які призводять до тривоги.

Треба вчитися помічати такі звички та працювати над ними.

Джерело: Психологічна підтримка