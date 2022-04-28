Через війну в Україні у громадян може розвинутися тривожність. Водночас цей стан можуть погіршити звички.
Що посилює тривожність:
- пропуск прийому їжі – це провокує гіпоглікемію, а разом з нею – тривогу, дратівливість, нервозність, запаморочення та слабкість;
- тяга до солодкого – споживання цукру посилює тривожність та реактивність на стрес;
- погані харчові звички – незбалансоване харчування призводить до дисбалансу речовин, необхідних для психічного здоров’я та функціонування нервової системи;
- відсутність спорту – від малорухливого способу життя потерпає фізичне та психічне здоров’я;
- безперервний перегляд новин – людини хвилюється, боїться;
- ігнорування стану тривожності – небажання працювати з проблемою спровокує погіршення стану;
- вживання кофеїну – він є основним тригером тривоги;
- зловживання фастфудом – він містить хімічні інгредієнти та добавки, вони сприяють занепокоєнню, одночасно знижуючи настрій і соціальну поведінку;
- недостатнє споживання води – це стрес для тіла, а разом з ним розвивається і тривожність;
- споживання алкоголю – коли його вплив послаблюється, людина почувається втомленою та пригніченою;
- нестача сну – це посилює повторювані негативні думки;
- порівняння себе з іншими – це негативно впливає на самооцінку, у людини з’являється поганий настрій і негативні думки, які призводять до тривоги.
Треба вчитися помічати такі звички та працювати над ними.
Джерело: Психологічна підтримка