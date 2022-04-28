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Психологія

Топ-12 звичок, які посилюють тривожність

28 Квітня 2022, 17:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні у громадян може розвинутися тривожність. Водночас цей стан можуть погіршити звички.

Що посилює тривожність:

  • пропуск прийому їжі – це провокує гіпоглікемію, а разом з нею – тривогу, дратівливість, нервозність, запаморочення та слабкість;
  • тяга до солодкого – споживання цукру посилює тривожність та реактивність на стрес;
  • погані харчові звички – незбалансоване харчування призводить до дисбалансу речовин, необхідних для психічного здоров’я та функціонування нервової системи;
  • відсутність спорту – від малорухливого способу життя потерпає фізичне та психічне здоров’я;
  • безперервний перегляд новин – людини хвилюється, боїться;
  • ігнорування стану тривожності – небажання працювати з проблемою спровокує погіршення стану;
  • вживання кофеїну – він є основним тригером тривоги;
  • зловживання фастфудом – він містить хімічні інгредієнти та добавки, вони сприяють занепокоєнню, одночасно знижуючи настрій і соціальну поведінку;
  • недостатнє споживання води – це стрес для тіла, а разом з ним розвивається і тривожність;
  • споживання алкоголю – коли його вплив послаблюється, людина почувається втомленою та пригніченою;
  • нестача сну – це посилює повторювані негативні думки;
  • порівняння себе з іншими – це негативно впливає на самооцінку, у людини з’являється поганий настрій і негативні думки, які призводять до тривоги.
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Треба вчитися помічати такі звички та працювати над ними.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога, Психологія, Стрес
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