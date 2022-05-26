Боевые действия, оккупация, насилие и убийства, переезд в другое место во время эвакуации – все это становится для украинских детей пусковым механизмом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Причем, не обязательно быть свидетелем такого события, говорит психолог-консультант Анна Стасюк.

Дети всех возрастов по-разному воспринимают удары судьбы и происходящие вокруг них события.

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Признаки стресса у детей дошкольного возраста: злоба, раздражительность, неконтролируемый плач, дрожь от страха, тревога, страх одиночества, проблемы со сном (кошмары), проблемы с питанием.

Признаки стресса у детей младшего школьного возраста: отсутствие аппетита, проблемы с питанием, ощущение, что тебя не любят, жалобы на головные боли и боли в животе, проблемы со сном, потребность часто ходить в туалет, переживания относительно будущего, недоверие, безразличие к обучению , нежелание ходить в школу и дружить с новыми знакомыми.

Признаки стресса у детей 10-12 лет и подростков: низкая самооценка, регулярная головная боль и боль в желудке, недоверие ко всему миру, потеря иллюзий, злоба, бунтарское поведение.

Наиболее распространенные симптомы ПТСР имеют в себе следующие явления:

повторное переживание травмы (ночные кошмары, навязчивые воспоминания, травматическая игра);

избегание травматических спусковых механизмов, воспоминаний и ситуаций, напоминающих ребенку о травматическом событии;

преувеличены негативные убеждения о себе и мире, возникающие из этого события;

перманентно отрицательное эмоциональное состояние и неспособность испытывать положительные эмоции;

чувство отрешенности от людей;

потеря интереса к участию в общественных мероприятиях;

невозможность упомянуть часть травмирующего события;

проблемы со сном;

раздражительность;

безрассудное или саморазрушительное поведение;

гипертревожность;

чрезмерный испуг;

проблемы с концентрацией.

Источник: Психологическая поддержка