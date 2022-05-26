Боевые действия, оккупация, насилие и убийства, переезд в другое место во время эвакуации – все это становится для украинских детей пусковым механизмом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Причем, не обязательно быть свидетелем такого события, говорит психолог-консультант Анна Стасюк.
Дети всех возрастов по-разному воспринимают удары судьбы и происходящие вокруг них события.
Признаки стресса у детей дошкольного возраста: злоба, раздражительность, неконтролируемый плач, дрожь от страха, тревога, страх одиночества, проблемы со сном (кошмары), проблемы с питанием.
Признаки стресса у детей младшего школьного возраста: отсутствие аппетита, проблемы с питанием, ощущение, что тебя не любят, жалобы на головные боли и боли в животе, проблемы со сном, потребность часто ходить в туалет, переживания относительно будущего, недоверие, безразличие к обучению , нежелание ходить в школу и дружить с новыми знакомыми.
Признаки стресса у детей 10-12 лет и подростков: низкая самооценка, регулярная головная боль и боль в желудке, недоверие ко всему миру, потеря иллюзий, злоба, бунтарское поведение.
Наиболее распространенные симптомы ПТСР имеют в себе следующие явления:
- повторное переживание травмы (ночные кошмары, навязчивые воспоминания, травматическая игра);
- избегание травматических спусковых механизмов, воспоминаний и ситуаций, напоминающих ребенку о травматическом событии;
- преувеличены негативные убеждения о себе и мире, возникающие из этого события;
- перманентно отрицательное эмоциональное состояние и неспособность испытывать положительные эмоции;
- чувство отрешенности от людей;
- потеря интереса к участию в общественных мероприятиях;
- невозможность упомянуть часть травмирующего события;
- проблемы со сном;
- раздражительность;
- безрассудное или саморазрушительное поведение;
- гипертревожность;
- чрезмерный испуг;
- проблемы с концентрацией.
Источник: Психологическая поддержка