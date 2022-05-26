Бойові дії, окупація, насильство і вбивства та переїзд до іншого місця під час евакуації – все це стає для українських дітей пусковим механізмом посттравматичного стресового розладу (ПТСР).
Причому не обов’язково бути свідком такої події, говорить психологиня-консультантка Анна Стасюк.
Діти різного віку по-різному сприймають удари долі та події, що відбуваються навколо них.
Ознаки стресу в дітей дошкільного віку: злість, дратівливість, неконтрольований плач, тремтіння від страху, тривога, страх самотності, проблеми зі сном (кошмари), проблеми з харчуванням.
Ознаки стресу в дітей молодшого шкільного віку: відсутність апетиту, проблеми з харчуванням, відчуття, що тебе не люблять, скарги на головний біль та біль у животі, проблеми зі сном, потреба часто ходити в туалет, переживання щодо майбутнього, недовіра, байдужість до навчання, небажання ходити до школи та дружити з новими знайомими.
Ознаки стресу в дітей 10-12 років та підлітків: низька самооцінка, регулярний головний біль та біль у шлунку, недовіра до всього світу, втрата ілюзій, злість, бунтарська поведінка.
Найбільш поширені симптоми ПТСР мають у собі такі явища:
- повторне переживання травми (нічні кошмари, нав’язливі спогади, травматична гра);
- уникнення травматичних спускових механізмів, спогадів і ситуацій, які нагадують дитині про травматичну подію;
- перебільшено негативні переконання про себе і світ, що виникають із цієї події;
- перманентно негативний емоційний стан та нездатність відчувати позитивні емоції;
- почуття відчуженості від людей;
- втрата інтересу до участі у громадських заходах;
- неможливість згадати частину травмуючої події;
- проблеми зі сном;
- дратівливість;
- безрозсудна або саморуйнівна поведінка;
- гіпертривожність;
- надмірний переляк;
- проблеми з концентрацією.
Джерело: Психологічна підтримка