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Психологія

Травматичний стрес у дітей та підлітків: основні симптоми

26 Травня 2022, 14:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Бойові дії, окупація, насильство і вбивства та переїзд до іншого місця під час евакуації – все це стає для українських дітей пусковим механізмом посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Причому не обов’язково бути свідком такої події, говорить психологиня-консультантка Анна Стасюк.

Діти різного віку по-різному сприймають удари долі та події, що відбуваються навколо них.

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Ознаки стресу в дітей дошкільного віку: злість, дратівливість, неконтрольований плач, тремтіння від страху, тривога, страх самотності, проблеми зі сном (кошмари), проблеми з харчуванням.

Ознаки стресу в дітей молодшого шкільного віку: відсутність апетиту, проблеми з харчуванням, відчуття, що тебе не люблять, скарги на головний біль та біль у животі, проблеми зі сном, потреба часто ходити в туалет, переживання щодо майбутнього, недовіра, байдужість до навчання, небажання ходити до школи та дружити з новими знайомими.

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Ознаки стресу в дітей 10-12 років та підлітків: низька самооцінка, регулярний головний біль та біль у шлунку, недовіра до всього світу, втрата ілюзій, злість,  бунтарська поведінка.

Найбільш поширені симптоми ПТСР мають у собі такі явища:

  • повторне переживання травми (нічні кошмари, нав’язливі спогади, травматична гра);
  • уникнення травматичних спускових механізмів, спогадів і ситуацій, які нагадують дитині про травматичну подію;
  • перебільшено негативні переконання про себе і світ, що виникають із цієї події;
  • перманентно негативний емоційний стан та нездатність відчувати позитивні емоції;
  • почуття відчуженості від людей;
  • втрата інтересу до участі у громадських заходах;
  • неможливість згадати частину травмуючої події;
  • проблеми зі сном;
  • дратівливість;
  • безрозсудна або саморуйнівна поведінка;
  • гіпертривожність;
  • надмірний переляк;
  • проблеми з концентрацією.

Джерело: Психологічна підтримка

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Війна в Україні, Поради психолога
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