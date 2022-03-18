Детям очень сложно понять ситуацию, которая сейчас происходит в Украине. Они вынуждены находиться в подвалах и бомбоубежищах, покидать дома и преодолевать сотни километров в пути. Поэтому важно заботиться об их эмоциональном и психическом здоровье.

С этой целью было создано мобильное приложение, которое помогает родителям заботиться о детях во время войны.

Он называется Hearty, его суть – подбор простых игр и активностей для детей, книг и аудиосказок.

Его можно использовать даже оффлайн, что актуально во время нахождения в укрытиях.

Приложение бесплатное.

Уже 22 дня в Украине продолжается война. Следствием российской агрессии являются сотни убитых граждан, среди них – женщины, пожилые люди и дети. Немало украинцев получили ранения.

Кроме того, эта ситуация негативно отражается на эмоциональном и психическом состоянии некоторых украинцев. Поэтому они могут нуждаться в помощи психолога.

Источник: Психологическая поддержка