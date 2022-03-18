Дітям надзвичайно складно зрозуміти ситуацію, яка наразі відбувається в Україні. Вони вимушені перебувати у підвалах та бомбосховищах, полишати домівки та долати сотні кілометрів у дорозі. Через це важливо дбати про їхнє емоційне та психічне здоров’я.

З цією метою було створено мобільний застосунок, що допомагає батькам дбати про дітей під час війни.

Він називається Hearty, його суть – підбір простих ігор та активностей для дітей, книг та аудіоказок.

Його можна використовувати навіть оффлайн, що актуально під час перебування в укриттях.

Застосунок безкоштовний.

Уже 23 дні в Україні триває війна. Наслідком російської агресії є сотні вбитих громадян, серед них – жінки, літні люди та діти. Немало українців дістали поранення.

Крім того, ця ситуація негативно відображається на емоційному та психічному стані деяких українців. Через це вони можуть потребувати допомоги психолога.

Джерело: Психологічна підтримка