Мы уже привыкли, как это ни горько, к войне. Перестали в тылу вздрагивать от взрывов и сирен, спокойно двигаемся к укрытиям и ждем окончания тревоги. А еще – ждем победы.

Но вдруг, враг применил другую стратегию, или начитались новостей и сделали свои выводы из происходящего, тут же у многих возникает дежавю – страх, как в первый день войны.

Что делать в таком случае, рассказывает практический психолог Елена Флоринская.

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Умение адаптироваться мы развивали с рождения.

Уже с первых секунд жизни мы адаптировались к новому пространству, к новой жизни вне организма матери. Ведь для того, чтобы выжить, нужно научиться дышать иначе, освоить новый способ получения пищи, изучить новые зрительные, тактильные и звуковые раздражители.

Итак, адаптация заложена природой и помогает приспособиться и выжить в постоянно меняющемся мире.

Поэтому неудивительно, что впоследствии люди перестают обращать особое внимание на звуки сирены, которые могут звучать десятки раз в сутки, на гремящие в 10 км взрывы, на военную технику, которая перемещается наравне с гражданским транспортом и тому подобное.

Но война — явление непредсказуемое и быстро меняющееся, наполненное различными триггерами, благодаря которым в нашу психику врываются флешбеки и ощущения дежавю.

Даже незначительные изменения стратегии войны возвращают нас в прошлое, которое может стать якорем, погружающим в состояние депрессии.

Но выход есть! Жизнь продолжается, и сейчас мы закладываем фундамент для своего будущего.

Попробуйте упражнение на формирование осознанного мнения о том, что вы являетесь хозяином своей жизни. Для этого понадобится лист бумаги, ручка.

Упражнение

Найдите тихое и спокойное место, выберите удобное положение тела и постарайтесь вообразить себя через год, представьте себя успешным и счастливым человеком.

Ответьте себе на вопросы:

Каким я буду?

Как я буду выглядеть?

Что за одежда на мне будет?

Где я буду жить?

Кто будет рядом со мной?

Кем и где я буду работать?

А после этого ответьте на самый главный вопрос.

Что можно сделать уже сегодня, даже сейчас, для того, чтобы этого добиться?

И в завершение упражнения возьмите лист бумаги и разделите его на четыре колонки:

опишите свое счастливое и успешное будущее, опишите шаги достижения, запишите все трудности, с которыми вы можете встретиться на пути, запишите, как будете преодолевать трудности и кто вам в этом может помочь.

И помните, что плыть по течению можно, но течение будет всегда навязывать, что вам чувствовать, что делать, о чем думать и как жить. А вот с момента принятия решения нести ответственность за свое будущее вы становитесь свободным человеком!

Источник: Психологическая поддержка