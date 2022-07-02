Мы уже привыкли, как это ни горько, к войне. Перестали в тылу вздрагивать от взрывов и сирен, спокойно двигаемся к укрытиям и ждем окончания тревоги. А еще – ждем победы.
Но вдруг, враг применил другую стратегию, или начитались новостей и сделали свои выводы из происходящего, тут же у многих возникает дежавю – страх, как в первый день войны.
Что делать в таком случае, рассказывает практический психолог Елена Флоринская.
Как справляться, если мне снова страшно
Умение адаптироваться мы развивали с рождения.
Уже с первых секунд жизни мы адаптировались к новому пространству, к новой жизни вне организма матери. Ведь для того, чтобы выжить, нужно научиться дышать иначе, освоить новый способ получения пищи, изучить новые зрительные, тактильные и звуковые раздражители.
Итак, адаптация заложена природой и помогает приспособиться и выжить в постоянно меняющемся мире.
Поэтому неудивительно, что впоследствии люди перестают обращать особое внимание на звуки сирены, которые могут звучать десятки раз в сутки, на гремящие в 10 км взрывы, на военную технику, которая перемещается наравне с гражданским транспортом и тому подобное.
Но война — явление непредсказуемое и быстро меняющееся, наполненное различными триггерами, благодаря которым в нашу психику врываются флешбеки и ощущения дежавю.
Даже незначительные изменения стратегии войны возвращают нас в прошлое, которое может стать якорем, погружающим в состояние депрессии.
Но выход есть! Жизнь продолжается, и сейчас мы закладываем фундамент для своего будущего.
Попробуйте упражнение на формирование осознанного мнения о том, что вы являетесь хозяином своей жизни. Для этого понадобится лист бумаги, ручка.
Упражнение
Найдите тихое и спокойное место, выберите удобное положение тела и постарайтесь вообразить себя через год, представьте себя успешным и счастливым человеком.
Ответьте себе на вопросы:
- Каким я буду?
- Как я буду выглядеть?
- Что за одежда на мне будет?
- Где я буду жить?
- Кто будет рядом со мной?
- Кем и где я буду работать?
А после этого ответьте на самый главный вопрос.
Что можно сделать уже сегодня, даже сейчас, для того, чтобы этого добиться?
И в завершение упражнения возьмите лист бумаги и разделите его на четыре колонки:
- опишите свое счастливое и успешное будущее,
- опишите шаги достижения,
- запишите все трудности, с которыми вы можете встретиться на пути,
- запишите, как будете преодолевать трудности и кто вам в этом может помочь.
И помните, что плыть по течению можно, но течение будет всегда навязывать, что вам чувствовать, что делать, о чем думать и как жить. А вот с момента принятия решения нести ответственность за свое будущее вы становитесь свободным человеком!
Источник: Психологическая поддержка