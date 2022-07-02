Ми вже звикли, як це не гірко, до війни. Перестали в тилу здригатися від вибухів і сирен, спокійно рухаємось до укриттів і чекаємо на закінчення тривоги. А ще – на перемогу.

Аж раптом, ворог застосував іншу стратегію, або начиталися новин і робимо свої висновки з того, що відбувається. І в багатьох виникає дежавю — флешбек першого дня війни.

Що робити в такому разі, розповідає практичний психолог Олена Флоринська.

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Вміння адаптуватися ми розвивали від народження.

Дитина вже з перших секунд життя адаптується до нового простору, до нового життя поза організмом матері. Їй для того, щоб вижити, потрібно дихати інакше, освоїти новий спосіб отримання їжі, вивчити нові зорові, тактильні та звукові подразники.

Отже, адаптація закладена природою і допомагає пристосуватися та вижити в постійно змінюваному світі.

Тому не дивно, що згодом люди перестали звертати особливу увагу на звуки сирени, які можуть звучати десятки разів на добу, до вибухів, які гримлять в 10 км, на військову техніку, яка переміщається нарівні із цивільним транспортом тощо.

Та війна — явище непередбачуване і швидкозмінне, багате на різні тригери, завдяки яким, в нашу психіку вриваються флешбеки і відчуття дежавю.

Навіть незначні зміни стратегії війни повертають нас у минуле, яке може стати якорем, що занурить у стан депресії.

Та вихід є! Життя продовжується, і саме зараз ми закладаємо фундамент для свого майбутнього.

Спробуйте вправу на формування усвідомленої думки про те, що ви є власником свого життя. Для цього знадобляться аркуш паперу, ручка.

Вправа

Знайдіть тихе та спокійне місце, виберіть зручне положення тіла і постарайтеся уявити себе через рік, уявіть себе успішною та щасливою людиною.

Дайте відповіді собі на запитання:

Яким я буду?

Як я виглядатиму?

Що за одяг на мені буде?

Де я буду жити?

Хто буде поряд зі мною?

Ким і де я працюватиму?

А після цього дайте відповідь на найголовніше запитання.

Що можна зробити вже сьогодні, навіть зараз, для того, щоб цього досягти?

І на завершення вправи візьміть аркуш паперу і розділіть його на 4 колонки:

опишіть своє щасливе і успішне майбутнє, опишіть кроки досягнення, запишіть всі труднощі, з якими ви можете зустрітися на шляху, запишіть, як долатимете труднощі та хто вам у цьому може допомогти.

І пам’ятайте, що плисти за течією можна, але течія завжди буде нав’язувати, що вам відчувати, що робити, про що думати і як жити. А от з моменту прийняття рішення нести відповідальність за своє майбутнє ви стаєте вільною людиною!

Джерело: Психологічна підтримка