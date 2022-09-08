Психотерапевт Илья Полуденный на своей странице в Instagram назвал пять изменений, которые неизбежно произойдут с каждым украинцем, проживающим период войны, в ближайшие полгода.

Депрессия

— Если депрессия не догнала вас ранее, то в ближайшие полгода она сделает это с каждым. Причем есть вероятность, что несколько раз, — уверяет специалист.

По его словам, от этого состояния не нужно и нельзя убегать – депрессии стоит “отдаться” на какое-то время, дабы потом почувствовать принятие и облегчение.

Сейчас смотрят

Возвращение паттернов

Как отмечает психотерапевт, украинцы уже прошли стадии шокового состояния. Сейчас наступило время стадии стабилизации. На ней люди должны довести свой эмоциональный уровень до такого же состояния, когда тех или иных вопросов по поводу войны, которые мучили раньше, уже не возникает.

Одиночество и нарциссизм

По словам Ильи Полуденного, одна часть украинцев, чтобы хоть как-то поднять себе настроение, начинает публиковать в соцсетях красивые фотографии, ожидая от пользователей награды в виде лайков.

Вторая часть смотрит на это и думает, что все вокруг уже адаптировались, живут нормальной жизнью, а мне по-прежнему плохо.

— Это усиливает одиночество и отчуждение на индивидуальном уровне: дескать, все такие молодцы, и только мне плохо. Как психотерапевт официально заявляю – плохо всем, – подчеркнул эксперт.

Неопределенность

Этот пункт вытекает из предыдущего и является нормальным состоянием в ненормальных обстоятельствах. Когда украинец заходит в соцсети, то видит буквально два параллельных мира в одной плоскости: люди публикуют свои счастливые фото с прогулок, покупку одежды или еду в ресторане, а вместе с тем лента переполнена постами о сборе средств для ВСУ.

Тогда человек начинает колебаться: все хорошо или плохо? А люди вокруг хорошие или плохие?

Гостинг

Психотерапевт предупреждает, что нужно быть готовыми к тому, что некоторые люди без предупреждений и каких-либо объяснений будут прерывать общение с вами. Не отвечать на звонки и сообщения, заходить в диалоги, но ничего не писать.

Возможно, оборвать контакт захочется именно вам. Такой процесс происходит уже сейчас, но в дальнейшем будет только усиливаться. Так случается из-за невероятного эмоционального истощения.

Все ресурсы идут на проработку больших переживаний: горя, боли, ненависти, гнева и т.д. На контакт просто не хватает сил. Когда придем в себя и появится ресурс, этого сразу станет меньше, но сейчас, к сожалению, будет много, объяснил психотерапевт.

Источник: Илья Полуденный