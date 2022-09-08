Психотерапевт Ілля Полудьонний на своїй сторінці в Instagram назвав п’ять змін, які неминуче відбудуться з кожним українцем, що проживає період війни, в найближчі пів року.

Депресія

– Якщо депресія не наздогнала вас раніше, то в найближчі пів року вона зробить це з кожним. Причому є ймовірність, що кілька разів, – запевняє фахівець.

За його словами, від цього стану не потрібно і не можна тікати – депресії варто “віддатися” на якийсь час, щоб потім відчути прийняття і полегшення.

Зараз дивляться

Повернення патернів

Як зазначає психотерапевт, українці вже пройшли стадії шокового стану. Зараз настав час стадії стабілізації. На ній люди повинні довести свій емоційний рівень до такого ж стану, коли тих чи інших питань з приводу війни, які мучили раніше, вже не виникає.

Самотність і нарцисизм

За словами Іллі Полудьонного, одна частина українців, щоб хоч якось підняти собі настрій, починає публікувати в соцмережах красиві фотографії, чекаючи від користувачів нагороди у вигляді лайків.

Друга частина дивиться на це і думає, що всі навколо вже адаптувалися, живуть нормальним життям, а мені як і раніше погано.

– Це посилює самотність і відчуження на індивідуальному рівні: мовляв, усі такі молодці, і тільки мені погано. Як психотерапевт офіційно заявляю – погано всім, – підкреслив експерт.

Невизначеність

Цей пункт випливає з попереднього і є нормальним станом в ненормальних обставинах. Коли українець заходить в соцмережі, то бачить буквально два паралельні світи в одній площині: люди публікують свої щасливі фото з прогулянок, покупку одягу або їжу в ресторані, а разом з тим стрічка переповнена постами про збір коштів для ЗСУ.

Тоді людина починає коливатися: все добре чи погано? А люди навколо хороші чи погані?

Гостинг

Психотерапевт попереджає, що потрібно бути готовими до того, що деякі люди без попереджень і будь-яких пояснень будуть переривати спілкування з вами. Не відповідати на дзвінки і повідомлення, заходити в діалоги, але нічого не писати.

Можливо, обірвати контакт захочеться саме вам. Такий процес відбувається вже зараз, але в подальшому буде тільки посилюватися. Так трапляється через неймовірне емоційне виснаження.

Всі ресурси йдуть на опрацювання великих переживань: горя, болю, ненависті, гніву тощо. На контакт просто не вистачає сил. Коли прийдемо в себе і з’явиться ресурс, цього одразу стане менше, але зараз, на жаль, буде багато, пояснив психотерапевт.

Джерело: Илля Полудьонний