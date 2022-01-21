Ученые из Университета Огайо в ходе проведенного эксперимента проверили эффективность методик по улучшению настроения и подавлению неприятных эмоций. Они попытались понять, какое действие на эмоциональное состояние человека они оказывают.

Речь в данном случае идет о двух подходах психоэмоционального регулирования:

когнитивные техники , которые помогают распознать, проанализировать и при необходимости изменить негативное восприятие событий или ситуаций

которые помогают распознать, проанализировать и при необходимости изменить негативное восприятие событий или ситуаций методики медитации осознанности, которые помогают научиться управлять своими эмоциями

По мнению ученых, отслеживая свои эмоции и пытаясь изменить негативное мышление, можно снизить преждевременный страх, способный перерасти в приступ паники.

Что касается медитации, то люди ее практикующие, пытаются расширить сферу внимания, чтобы привлечь поток восприятия, мыслей, эмоционального наполнения и/или субъективного осознания.

Однако лишь часть этих подходов получила научное подтверждение эффективности.

Ученые провели интересный эксперимент, участниками которого стали 616 студентов. Им предложили гипотетическую ситуацию, в которой они могли бы применить свои навыки: попросили вообразить, что друг не пригласил на праздник, на котором хотелось бы присутствовать.

Оценив, как испытуемые справляются, ученые сообщили каждому, что один из двух навыков регуляции настроения у них хорошо развит, а другой – плохо.

В основной части задачи добровольцы должны были представить, что близкий человек умирает. При этом дополнительно включили лирическую музыку, которая усиливала печальную атмосферу. Как и ожидалось, это привело к заметному ухудшению настроения всех участников эксперимента.

В итоге выяснилось, что улучшение настроения не зависела от того, какой метод использовали – когнитивную технику или медитацию осознанности.

Эффективным оказалось сообщение добровольцам о том, какой из этих навыков у них развит лучше. Это помогало студентам думать, что они работают со своими сильными сторонами, а не со слабыми.

Исследователи предположили: если такое поощрение появляется на раннем этапе, люди действительно хороши в конкретной стратегии. Это можно внушить в них большую уверенность и получить лучшие результаты во время работы со специалистами.

Источник: Journal of Clinical Psychology