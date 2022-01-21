Вчені з Університету Огайо в ході проведеного експерименту перевірили ефективність методик щодо поліпшення настрою і приборкання неприємних емоцій. Вони спробували зрозуміти, яку дію на емоційний стан людини вони надають.

Мова йде про два підходи щодо психоемоційного регулювання:

когнітивні техніки , які допомагають розпізнати, проаналізувати і при необхідності змінити негативне сприйняття подій або ситуацій

, які допомагають розпізнати, проаналізувати і при необхідності змінити негативне сприйняття подій або ситуацій методики медитації усвідомленості, які допомагають навчитися керувати своїми емоціями

На думку вчених, відстежуючи свої емоції і намагаючись змінити негативне мислення, можна знизити передчасний страх, здатний перерости в напад паніки.

Що стосується медитації, то люди, що її практикують, намагаються розширити сферу уваги, щоб залучити потік сприйняття, думок, емоційного наповнення та/або суб’єктивного усвідомлення.

Однак лише частина цих підходів отримала наукове підтвердження ефективності.

Вчені провели цікавий експеримент, учасниками якого стали 616 студентів. Їм запропонували гіпотетичну ситуацію, в якій вони могли б застосувати свої навички: попросили уявити, що друг не запросив на свято, на якому хотілося б бути присутнім.

Оцінивши, як учасники справляються, вчені повідомили кожному, що один з двох навичок регуляції настрою у них добре розвинений, а інший – погано.

В основній частині завдання добровольці повинні були уявити, що близька людина вмирає. При цьому додатково включили ліричну музику, яка посилювала сумну атмосферу. Як і очікувалося, це призвело до помітного погіршення настрою всіх учасників експерименту.

У підсумку з’ясувалося, що поліпшення настрою не залежало від того, який метод використовували – когнітивну техніку або медитацію усвідомленості.

Ефективним виявилося повідомлення добровольцям про те, який з цих навичок у них розвинений краще. Це допомагало студентам думати, що вони дійсно працюють зі своїми сильними сторонами, а не зі слабкими.

Дослідники припустили: якщо таке заохочення з’являється на ранньому етапі, люди дійсно добре себе виявляють в конкретній стратегії. Це можна вселити в них велику впевненість і отримати кращі результати під час роботи з фахівцями.

Джерело: Journal of Clinical Psychology