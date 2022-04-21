Война в Украине вызвала психологические сложности и разрыв социальных связей. Украинцы чувствуют психологическое давление касательно неопределенности, волнуются за жизни близких и страну, чувствуют изменения в большинстве сфер жизни и часто просто не знают, как действовать или где найти информацию.

В ответ на ситуацию в Украине шесть украинок создали учебный проект Час поговорити. Основная цель его — взаимная психологическая поддержка и помощь во время военных действий для трех групп украинцев: педагогов, родителей и волонтеров. Позже обучение будет открыто и для других категорий.

Каждая мини-группа будет состоять из шести-восьми человек во главе с лидером. Обучение лидеров групп будет проходить в онлайн-формате, а мини-группы по выбору участников могут проводиться как онлайн, так и офлайн. Стоит отметить, что Час поговорити — это не встреча с психологом, это помощь в формате “равный-равному”.

Обучение и участие в проекте – бесплатные, проведение групп — тоже. Сейчас происходит набор заявок на участие лидеров групп, а затем начнется набор участников групп.

Проект создала команда #stop_sexтинг, работающая с 2019 года в сфере образования, безопасности и образовательно-информационных кампаний по защите детей в интернете. В целом у команды 42 года опыта в сфере психологии, образования и разработки образовательных программ для взрослых и детей, медиации, коммуникаций, реформ в правительстве, информационных кампаний, работы благотворительных фондов и общественных организаций.

Участницы проекта постоянно сотрудничают с ведущими в мире международными организациями, правительственными, бизнесом, медиа.

— Через несколько недель с того утра, которое наше общее уже навсегда, мы с командой #stop_sexтинг почувствовали, что имеем силы и желание сделать для украинцев еще больше. Дать больше силы, создать новые или усилить разорванные социальные контакты людей, создать мини-сообщества для решения новейших социальных и психологических проблем, — отмечает основательница программы Анастасия Дьякова.

По данным ООН, по состоянию на 9 апреля из-за полномасштабного вторжения России 11,4 млн человек вынуждены были сменить место своего жительства. Из них 7,1 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а количество украинских беженцев превысило 4,3 млн. То есть каждый третий был вынужден сменить свое место жительства.

Источник: Час поговорити