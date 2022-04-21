Наразі війна в Україні спричинила психологічні складнощі та розірвання соціальних зв’язків. Українці відчувають психологічний тиск щодо невизначеності, хвилюються за життя близьких та країну, відчувають зміни у більшості сфер життя та часто просто не знають, як діяти або де знайти інформацію.

У відповідь на ситуацію в Україні шість українок створили навчальний проєкт Час поговорити. Основна ціль його – взаємна психологічна підтримка та допомога під час воєнних дій для трьох груп українців: освітян, батьків та волонтерів. Згодом навчання буде відкрито і для інших категорій.

Кожна міні-група складатиметься з шести-восьми людей на чолі з лідером. Навчання лідерів груп проходитиме в онлайн-форматі, а міні-групи за вибором учасників можуть проводитися як онлайн, так і офлайн. Варто зазначити, що Час поговорити – це не зустріч із психологом, це допомога в форматі “рівний-рівному”.

Навчання та участь у проєкті – безкоштовні, проведення груп – теж. Наразі відбувається набір заявок на участь лідерів груп, а згодом розпочнеться набір учасників груп.

Проєкт створила команда #stop_sexтинг, що з 2019 року працює у сфері освіти, безпеки та освітньо-інформаційних кампаній щодо захисту дітей в інтернеті. Разом у команди 42 роки досвіду у сфері психології, освіти та розробки освітніх програм для дорослих і дітей, медіації, комунікацій, реформ в уряді, інформаційних кампаній, роботи благодійних фондів та громадських організацій.

Учасниці проекту постійно співпрацюють з провідними у світі міжнародними організаціями, урядовими, бізнесом, медіа.

– За декілька тижнів від того ранку, який є нашим спільним вже назавжди, ми з командою #stop_sexтинг відчули, що маємо сили та бажання зробити для українців ще більше. Дати більше сили, створити нові або посилити розірвані соціальні контакти людей, створити міні-спільноти для рішень новітніх соціальних та психологічних проблем, – зазначає засновниця програми Анастасія Дьякова.

За даними ООН, станом на 9 квітня через повномасштабне вторгнення Росії 11,4 млн людей змушені були змінити місце свого проживання. З них 7,1 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами, а кількість українських біженців перевищила 4,3 млн. Тобто кожний третій був вимушений змінити своє місце проживання.

Джерело: Час поговорити