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Психология

Ученые выяснили, что поможет избежать искушения измены в отношениях

29 января 2023, 15:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Группа психологов из Университета Райхмана в Израиле и Университета Рочестера в ходе трех двойных слепых рандомизированных экспериментов выяснила, что избежать искушения измены в романтических отношениях можно, если поставить себя на место партнера.

По словам ведущего автора исследования профессора Гурита Бирнбаума, люди часто изменяют не потому, что планировали это сделать.

— Скорее, возможность представилась, и они были слишком истощены — слишком устали, слишком пьяны, слишком рассеяны, чтобы бороться с искушением, — говорит ученый.

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По мнению соавтора исследования Гарри Рейса, мужчины чаще изменяют, потому что чувствуют, что их сексуальные потребности не удовлетворяются. Что касается женщин, то здесь речь идет о неудовлетворенных эмоциональных ожиданиях.

Исследователи обнаружили, что принятие точки зрения партнера увеличивает приверженность к нему, одновременно снижая сексуальный и романтический интерес к альтернативным партнерам.

По словам ученых, полученные данные свидетельствуют о том, что восприятие перспективы отбивает у людей желание вести себя так, что это может навредить их партнерам и разрушить отношения.

— В конечном счете измена означает приоритет собственных целей над благом партнера, поэтому взгляд на вещи с точки зрения другого человека дает более сбалансированный взгляд на эти ситуации, — отмечают ученые.

Помимо снижения вероятности измены, эмпатия побуждает людей сочувствовать эмоциям своих партнеров, укрепляя тем самым отношения.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Психология
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