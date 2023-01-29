Група психологів з Університету Райхмана в Ізраїлі та Університету Рочестера під час трьох подвійних сліпих рандомізованих експериментів з’ясувала, що уникнути спокуси зради в романтичних стосунках можна, якщо поставити себе на місце партнера.

За словами провідного автора дослідження професора Гуріта Бірнбаума, люди часто зраджують не тому, що планували це зробити.

– Швидше, можливість випала, і вони були занадто виснажені — занадто втомилися, занадто п’яні, занадто розсіяні, щоб боротися зі спокусою, – каже вчений.

Зараз дивляться На думку співавтора дослідження Гаррі Рейса, чоловіки частіше обманюють, оскільки відчувають, що їхні сексуальні потреби не задовольняються. Що стосується жінок, то тут йдеться про незадоволені емоційні очікування. Дослідники виявили, що прийняття точки зору партнера збільшує прихильність до нього, одночасно знижуючи сексуальний і романтичний інтерес до альтернативних партнерів. За словами вчених, отримані дані свідчать про те, що сприйняття перспективи відбиває у людей бажання вести себе так, що це може нашкодити їхнім партнерам і зруйнувати відносини. – В кінцевому рахунку зрада означає пріоритет власних цілей над благом партнера, тому погляд на речі з точки зору іншої людини дає більш збалансований погляд на ці ситуації, – відзначають вчені. Окрім зменшення ймовірності обману, емпатія заохочує людей співчувати емоціям своїх партнерів, тим самим зміцнюючи стосунки.

Джерело MedicalXpress

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