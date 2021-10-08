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Психология

Удачное первое свидание. Как к нему подготовиться и как себя вести

8 октября 2021, 12:29 Людмила Грубнік
свидание
Источник: Pixabay

Первое свидание нередко вызывает много волнений. Человек думает о том, как к нему подготовиться, чтобы хорошо выглядеть и впечатлить потенциального нового партнера.

Психолог Светлана Сухомлин рассказала, как к нему подготовиться и как себя вести, чтобы оно не стало последним.

Топ-5 правил:

  • Быть собой

— Лучше не притворяться другим человеком, ведь настоящий вы гораздо интереснее и привлекательнее, — говорит Светлана Сухомлин.

  • Помнить о внешнем виде

Как известно, встречают всегда по одежке.

Поэтому стоит поработать над прической, позаботиться о том, чтобы одежда и обувь имели опрятный вид.

— Самое главное — не переборщить и не выглядеть вульгарно. Можно комбинировать нежные пастельные цвета, которые не сильно бросаются в глаза, — добавляет психолог.

  • Духи

Свой образ можно дополнить “вкусным” ароматом. Однако он не должен быть очень резким и агрессивным.

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  • Речь и поведение

Стоит на первом свидании следить за грамотностью речи, нежелательно использовать нецензурные слова.

  • Быть интересным

Не нужно при первой встрече с человеком сидеть и просто молчать. Лучше проявить инициативу и заговорить первым. Можно рассказать о своей жизни, интересах, показать, что они разнообразные. Таким образом выйдет заинтересовать человека собой и своей жизнью.

Теги
Поради психолога , Психология
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