Первое свидание нередко вызывает много волнений. Человек думает о том, как к нему подготовиться, чтобы хорошо выглядеть и впечатлить потенциального нового партнера.

Психолог Светлана Сухомлин рассказала, как к нему подготовиться и как себя вести, чтобы оно не стало последним.

Топ-5 правил:

Быть собой

— Лучше не притворяться другим человеком, ведь настоящий вы гораздо интереснее и привлекательнее, — говорит Светлана Сухомлин.

Помнить о внешнем виде

Как известно, встречают всегда по одежке.

Поэтому стоит поработать над прической, позаботиться о том, чтобы одежда и обувь имели опрятный вид.

— Самое главное — не переборщить и не выглядеть вульгарно. Можно комбинировать нежные пастельные цвета, которые не сильно бросаются в глаза, — добавляет психолог.

Духи

Свой образ можно дополнить “вкусным” ароматом. Однако он не должен быть очень резким и агрессивным.

Речь и поведение

Стоит на первом свидании следить за грамотностью речи, нежелательно использовать нецензурные слова.

View this post on Instagram Публикация от Психолог • Психотерапевт•Днепр (@_psychologist_svetlana_)

Быть интересным

Не нужно при первой встрече с человеком сидеть и просто молчать. Лучше проявить инициативу и заговорить первым. Можно рассказать о своей жизни, интересах, показать, что они разнообразные. Таким образом выйдет заинтересовать человека собой и своей жизнью.