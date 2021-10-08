Перше побачення нерідко викликає багато хвилювань. Людина думає про те, як до нього підготуватися, щоб добре виглядати і вразити потенційного нового партнера.

Психолог Світлана Сухомлин розповіла, як до нього підготуватися і як поводитися, щоб воно не стало останнім.

Топ-5 правил:

Бути собою

– Краще не вдавати з себе іншу людину, адже справжній ви набагато цікавіший і привабливіший, – каже Світлана Сухомлин.

Пам’ятати про зовнішній вигляд

Як відомо, зустрічають завжди за одягом.

Тому варто попрацювати над зачіскою, подбати про те, щоб одяг і взуття мали охайний вигляд.

– Найголовніше – не переборщити і не виглядати вульгарно. Можна комбінувати ніжні пастельні кольори, які не привертають увагу значною мірою, – додає психолог.

Парфюм

Свій образ можна доповнити “смачним” ароматом. Однак він не має бути дуже різким і агресивним.

Мова і поведінка

Варто на першому побаченні стежити за грамотністю мови, небажано використовувати нецензурні слова.

View this post on Instagram Публикация от Психолог • Психотерапевт•Днепр (@_psychologist_svetlana_)

Бути цікавим

Не потрібно під час першіої зустрічі з людиною сидіти і просто мовчати. Краще проявити ініціативу і заговорити першим. Можна розповісти про своє життя, інтереси, показати, що вони різноманітні. Так вийде зацікавити людину собою і своїм життям.