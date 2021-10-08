Перше побачення нерідко викликає багато хвилювань. Людина думає про те, як до нього підготуватися, щоб добре виглядати і вразити потенційного нового партнера.
Психолог Світлана Сухомлин розповіла, як до нього підготуватися і як поводитися, щоб воно не стало останнім.
Топ-5 правил:
- Бути собою
– Краще не вдавати з себе іншу людину, адже справжній ви набагато цікавіший і привабливіший, – каже Світлана Сухомлин.
- Пам’ятати про зовнішній вигляд
Як відомо, зустрічають завжди за одягом.
Тому варто попрацювати над зачіскою, подбати про те, щоб одяг і взуття мали охайний вигляд.
– Найголовніше – не переборщити і не виглядати вульгарно. Можна комбінувати ніжні пастельні кольори, які не привертають увагу значною мірою, – додає психолог.
- Парфюм
Свій образ можна доповнити “смачним” ароматом. Однак він не має бути дуже різким і агресивним.
- Мова і поведінка
Варто на першому побаченні стежити за грамотністю мови, небажано використовувати нецензурні слова.
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- Бути цікавим
Не потрібно під час першіої зустрічі з людиною сидіти і просто мовчати. Краще проявити ініціативу і заговорити першим. Можна розповісти про своє життя, інтереси, показати, що вони різноманітні. Так вийде зацікавити людину собою і своїм життям.