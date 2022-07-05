Война испытывает на крепость психику каждого украинца. Неважно, находитесь ли вы под обстрелами или в безопасности. Отчаяние сменяется эйфорией, страх, паника, вина ходят об руку с подъемом и оптимизмом. Это так называемые эмоциональные качели.

Сегодня почти каждый встречается с ними и чувствует, как настроение кардинально меняется. Но для выживания очень важно стабилизировать эмоциональное состояние. Как взять настроение под контроль – рассказывает психолог, ведущая Ранку у Великому Місті на ICTV Юлия Зорий.

Позвольте этому быть

Сейчас смотрят

— Эмоции возникают постоянно как реакция на раздражители, на то, что мы видим, слышим или думаем. Пока эти реакции не осознаются или отрицаются, настроение мы не контролируем, — объясняет Юлия. — Поэтому четыре ключевых столпа, на которых строится контроль эмоций — замечаем, принимаем, называем, осознаем.

Поэтому прежде всего примите тот факт, что все эти колебания эмоций нормальные, позвольте им быть. Объясните себе, почему сейчас испытываете ту или иную эмоцию, примите ее. Единственный момент — будьте осторожны с теми, кто рядом с вами, чтобы они не страдали и не попадали под горячую руку, если вас, например, обуяла ненависть, и вы можете в этом состоянии наговорить лишнего, а потом жалеть.

Поняв и приняв свои эмоции, переходите к действиям. Спросите себя: Что я могу сейчас сделать, чтобы облегчить свое состояние? Как могу помочь? Тут помогут определенные практики и способы.

Сам себе доктор

– Чтобы взять эмоции под контроль, применяйте физические активности, – советует Юлия Зорий. — Любое движение придаст энергии и снизит силу эмоции. Также помогают дыхательные практики. Их сейчас много, поэтому каждый может выбрать ту, которая больше подойдет. Как, например, техника Квадрат, когда дышат на четыре счета: глубокий вдох, задержка дыхания на 4 секунды и выдох, и снова задержка дыхания и вдох на 4 секунды. Каждый вдох и выдох делайте с такими интервалами. Техника нормализует психологическое состояние.

Планируйте свой день. Ставить и выполнять хотя бы самые простые задачи сейчас очень важно. Не умаляйте их значение. Составляйте план на день, записывайте, что именно удалось выполнить, похвалите себя за это. Невыполненное перенесите на следующий день и обязательно завершите. Планирование и выполнение ежедневных дел поможет меньше поддаваться стрессу, ведь мы с вами помним — любое физическое действие уменьшает силу эмоции.

Контролируйте время, которое вы проводите за просмотром или чтением новостей. Выделите условные три-четыре блока в день по 15 минут. Ведь новости часто выступают раздражителем, включающим в нас целый спектр разнообразных негативных эмоций.

Важны общение и поддержка. Говорите со своими близкими, делитесь эмоциями и переживаниями, слушайте друг друга, обнимайте, если вы рядом.

Делайте каждый день какое-нибудь полезное дело для страны, как то сбор средств, донаты, полезные репосты в социальных сетях, обеспечение едой, одеждой или приютом тех, кому это сейчас необходимо и т.д. Даже маленькое усилие – это уже ваш большой вклад в Победу.

Эти действия будут давать ощущение полезности, важности и уменьшать эмоциональное напряжение. Ведь вы делаете то, что зависит от вас, то, что можете сейчас.

Холодная голова

— Стабильное эмоциональное состояние — наш главный ресурс, — резюмирует Юлия. — Нам нужно пережить это сейчас, чтобы мы могли восстановить нашу страну завтра. Мы должны оставаться трезвыми и сознательными, чтобы принимать правильные и взвешенные решения.

Но учтите, что эмоциональные качели еще будут сопровождать нашу жизнь. Ошибочно думать, что однажды все закончится, и мы будем жить так, как раньше. После Победы нам еще предстоит многое преодолеть, осознать масштабы войны и ее последствия. И нас будет качать снова…

Читайте также: Что такое зависимость и как ее контролировать

Но сейчас мы постепенно учимся быстро реагировать и принимать решения, стабилизировать свое состояние, сплачиваться и помогать себе и окружающим. Если знать, что такое эти качели, и что с ними делать, они уже не будут неприятным сюрпризом для нас. Да, сейчас они норма нашей жизни. Нужно принять этот факт и учиться с ним осознанно жить.