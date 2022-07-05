Війна випробовує на міцність психіку кожного українця. Неважливо, знаходитесь ви під обстрілами чи в безпеці. Відчай замінюється ейфорією, страх, паніка, провина ходять за руку з піднесенням та оптимізмом. Це так звані емоційні гойдалки.

Сьогодні мало не кожен зустрічається з ними і відчуває, як настрій кардинально змінюється. Та для виживання дуже важливо стабілізувати емоційний стан. Як взяти настрій під контроль – розповідає психологиня, ведуча Ранку у Великому Місті на ICTV Юлія Зорій.

Дозвольте цьому бути

Зараз дивляться

— Емоції виникають постійно — як реакція на подразники, на те, що ми бачимо, чуємо або думаємо. Поки ці реакції нами не усвідомлюються чи заперечуються, настрій ми не контролюємо, — пояснює Юлія. — Тому є чотири ключові стовпи, на яких будується контроль емоцій — помічаємо, приймаємо, називаємо, усвідомлюємо.

Тож насамперед прийміть той факт, що всі ці коливання емоцій є нормальними, дозвольте їм бути. Поясніть собі, чому зараз переживаєте ту чи іншу емоцію, прийміть її. Єдиний момент — будьте обережні з тими, хто поруч із вами, аби вони не страждали й не потрапляли під гарячу руку, якщо вас, наприклад, охопила ненависть, і ви можете в цьому стані наговорити зайвого, а потім жалкувати.

Зрозумівши і прийнявши свої емоції, переходьте до дій. Запитайте себе: Що зараз я можу зробити, аби полегшити свій стан? Як можу собі допомогти? Тут стануть у нагоді певні практики і способи.

Сам собі лікар

— Щоб взяти емоції під контроль, залучайте фізичні активності, — радить Юлія Зорій. — Будь-який рух додасть енергії і знизить силу емоції. Також допомагають дихальні практики. Їх зараз багато, тож кожен може обрати ту, яка більше підійде. Як то техніка Квадрат, коли дихають на чотири рахунки: глибокий вдих, затримка дихання на 4 секунди і видих, і знову затримка дихання та вдих на 4 секунди. Кожен вдих і видих робіть з такими інтервалами. Техніка нормалізує психологічний стан.

Плануйте свій день. Ставити й виконувати бодай найпростіші завдання зараз дуже важливо. Не применшуйте їх значення. Складайте план на день, записуйте, що саме вдалося виконати, похваліть себе за це. Невиконане перенесіть на наступний день і обов’язково завершіть. Планування і виконання щоденних справ допоможе менше піддаватися стресу, бо як ми з вами пам’ятаємо — будь-яка фізична дія зменшує силу емоції.

Контролюйте час, який ви проводите за переглядом чи читанням новин. Виділіть собі умовні три-чотири блоки на день по 15 хвилин. Бо новини часто виступають подразником, який вмикає в нас ціле розмаїття негативних емоцій.

Важливі спілкування та підтримка. Говоріть зі своїми близькими, діліться емоціями й переживаннями, слухайте одне одного, обіймайте, якщо ви поруч.

Робіть щодня якусь корисну справу для країни, як то збір коштів, донати, корисні репости в соціальних мережах, забезпечення їжею, одягом чи прихистком тих, кому це зараз необхідно тощо. Навіть маленьке зусилля — це вже ваш великий вклад у Перемогу. Ці дії даватимуть відчуття корисності, важливості і зменшуватимуть емоційне напруження. Бо ви робите те, що від вас залежить, те, що можете зараз.

Холодна голова

— Стабільний емоційний стан — наш головний ресурс наразі, — резюмує Юлія. — Нам потрібно пережити це зараз, щоб ми могли відновити нашу країну завтра. Ми маємо залишатися тверезими й свідомими, щоб приймати правильні та зважені рішення.

Але врахуйте, що емоційні гойдалки ще будуть супроводжувати наше життя. Хибно думати, що в один прекрасний момент все скінчиться, і ми будемо жити так, як раніше. Після Перемоги нам ще доведеться багато що подолати, усвідомити масштаби війни і її наслідки. І нас гойдатиме знову…

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Та зараз ми поступово вчимося швидко реагувати і приймати рішення, стабілізувати свій стан, гуртуватися й допомагати собі та оточуючим. Якщо знати, що таке ці гойдалки, і що з ними робити, вони вже не будуть неприємним сюрпризом для нас. Так, зараз вони норма нашого життя. Треба прийняти цей факт і вчитися з ним усвідомлено жити.