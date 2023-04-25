Исследователь и преподаватель психологии Сол Маклеод на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказал, как держать свое эмоциональное состояние в комфортных для нас пределах.
— Это осознанное изменение или преодоление актуального эмоционального состояния: волнения, отчаяния или сильной радости, — объяснил эксперт.
Однако, по его словам, методы, к которым люди прибегают, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние, разные. Среди них есть так называемые здоровые стратегии и нездоровые.
Здоровые стратегии:
- медитация;
- участие в терапии;
- обсуждение эмоций с близкими;
- ведение дневника эмоций;
- фиксирование случаев, когда нужен перерыв и временное снижение социальной активности;
- гигиена сна.
Нездоровые стратегии:
- самоповреждающее поведение;
- злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами;
- эмоциональное питание;
- чрезмерное использование социальных сетей;
- социальная изоляция.
Известный психолог призывает быть внимательными к своему эмоциональному состоянию и следить за поведением и привычками как собственными, так и близких. Возможно, определенные действия человека рядом указывают на плохое эмоциональное состояние и необходимость помощи, резюмирует специалист.
Источник: Психологическая поддержка