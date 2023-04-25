Исследователь и преподаватель психологии Сол Маклеод на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказал, как держать свое эмоциональное состояние в комфортных для нас пределах.

— Это осознанное изменение или преодоление актуального эмоционального состояния: волнения, отчаяния или сильной радости, — объяснил эксперт.

Однако, по его словам, методы, к которым люди прибегают, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние, разные. Среди них есть так называемые здоровые стратегии и нездоровые.

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Здоровые стратегии:

медитация;

участие в терапии;

обсуждение эмоций с близкими;

ведение дневника эмоций;

фиксирование случаев, когда нужен перерыв и временное снижение социальной активности;

гигиена сна.

Нездоровые стратегии:

самоповреждающее поведение;

злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами;

эмоциональное питание;

чрезмерное использование социальных сетей;

социальная изоляция.

Известный психолог призывает быть внимательными к своему эмоциональному состоянию и следить за поведением и привычками как собственными, так и близких. Возможно, определенные действия человека рядом указывают на плохое эмоциональное состояние и необходимость помощи, резюмирует специалист.

Источник: Психологическая поддержка