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Психология

От отчаяния до радости: как нужно и как не следует управлять своими эмоциями

25 апреля 2023, 09:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог емоції
Источник: Pixabay

Исследователь и преподаватель психологии Сол Маклеод на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказал, как держать свое эмоциональное состояние в комфортных для нас пределах.

— Это осознанное изменение или преодоление актуального эмоционального состояния: волнения, отчаяния или сильной радости, — объяснил эксперт.

Однако, по его словам, методы, к которым люди прибегают, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние, разные. Среди них есть так называемые здоровые стратегии и нездоровые.

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Здоровые стратегии:

  • медитация;
  • участие в терапии;
  • обсуждение эмоций с близкими;
  • ведение дневника эмоций;
  • фиксирование случаев, когда нужен перерыв и временное снижение социальной активности;
  • гигиена сна.

Нездоровые стратегии:

  • самоповреждающее поведение;
  • злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами;
  • эмоциональное питание;
  • чрезмерное использование социальных сетей;
  • социальная изоляция.

Известный психолог призывает быть внимательными к своему эмоциональному состоянию и следить за поведением и привычками как собственными, так и близких. Возможно, определенные действия человека рядом указывают на плохое эмоциональное состояние и необходимость помощи, резюмирует специалист.

Источник: Психологическая поддержка

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