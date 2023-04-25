Дослідник і викладач психології Сол Маклеод на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповів, як тримати свій емоційний стан у комфортних для нас межах.

– Це усвідомлена зміна або подолання актуального емоційного стану: хвилювання, відчаю чи сильної радості, – пояснив експерт.

Однак, за його словами, методи, до яких люди вдаються, щоб регулювати свій емоційний стан, різні. Серед них є так звані здорові стратегії та нездорові.

Здорові стратегії:

медитація;

участь у терапії;

обговорення емоцій із близькими;

ведення щоденника емоцій;

фіксування випадків, коли потрібна перерва і тимчасове зниження соціальної активності;

гігієна сну.

Нездорові стратегії:

самоушкоджувальна поведінка;

зловживання алкоголем і психоактивними речовинами;

емоційне харчування;

надмірне використання соціальних мереж;

соціальна ізоляція.

Відомий психолог закликає бути уважними до свого емоційного стану та слідкувати за поведінкою і звичками як власними, так і близьких. Можливо, певні дії людини поруч вказують на поганий емоційний стан і необхідність допомоги, резюмує фахівець.

Джерело: Психологічна підтримка