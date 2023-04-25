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Психологія

Від відчаю до радості: як потрібно і як не слід керувати своїми емоціями

25 Квітня 2023, 09:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог емоції
Джерело: Pixabay

Дослідник і викладач психології Сол Маклеод на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповів, як тримати свій емоційний стан у комфортних для нас межах.

– Це усвідомлена зміна або подолання актуального емоційного стану: хвилювання, відчаю чи сильної радості, – пояснив експерт.

Однак, за його словами, методи, до яких люди вдаються, щоб регулювати свій емоційний стан, різні. Серед них є так звані здорові стратегії та нездорові.

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Здорові стратегії:

  • медитація;
  • участь у терапії;
  • обговорення емоцій із близькими;
  • ведення щоденника емоцій;
  • фіксування випадків, коли потрібна перерва і тимчасове зниження соціальної активності;
  • гігієна сну.

Нездорові стратегії:

  • самоушкоджувальна поведінка;
  • зловживання алкоголем і психоактивними речовинами;
  • емоційне харчування;
  • надмірне використання соціальних мереж;
  • соціальна ізоляція.

Відомий психолог закликає бути уважними до свого емоційного стану та слідкувати за поведінкою і звичками як власними, так і близьких. Можливо, певні дії людини поруч вказують на поганий емоційний стан і необхідність допомоги, резюмує фахівець.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога психічні розлади
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