Дослідник і викладач психології Сол Маклеод на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповів, як тримати свій емоційний стан у комфортних для нас межах.
– Це усвідомлена зміна або подолання актуального емоційного стану: хвилювання, відчаю чи сильної радості, – пояснив експерт.
Однак, за його словами, методи, до яких люди вдаються, щоб регулювати свій емоційний стан, різні. Серед них є так звані здорові стратегії та нездорові.
Здорові стратегії:
- медитація;
- участь у терапії;
- обговорення емоцій із близькими;
- ведення щоденника емоцій;
- фіксування випадків, коли потрібна перерва і тимчасове зниження соціальної активності;
- гігієна сну.
Нездорові стратегії:
- самоушкоджувальна поведінка;
- зловживання алкоголем і психоактивними речовинами;
- емоційне харчування;
- надмірне використання соціальних мереж;
- соціальна ізоляція.
Відомий психолог закликає бути уважними до свого емоційного стану та слідкувати за поведінкою і звичками як власними, так і близьких. Можливо, певні дії людини поруч вказують на поганий емоційний стан і необхідність допомоги, резюмує фахівець.
Джерело: Психологічна підтримка