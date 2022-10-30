У каждого человека в жизни случаются стрессовые ситуации. Большой и неожиданной нагрузкой на психику стала война. Она отняла у людей стабильность и возможность прогнозировать будущее.

У многих людей возникло чувство, что все это нереально. Как с этим справиться, Факты ICTV расспросили психолога Галину Бурковскую.

— Стресс, перенапряжение, переутомление, истощение и сильное потрясение приводят к тому, что срабатывает защитный механизм психики, предохраняющий человека от нервного срыва и безумия, и тогда мир вокруг может казаться нереальным, — говорит специалист.

К ощущению нереальности могут привести следующие причины:

Сейчас смотрят

систематическое недосыпание;

значительные жизненные сложности;

постоянное сдерживание эмоций;

длительное подавление желаний;

затяжная депрессия;

разочарование;

отчаяние;

усталость;

невозможность реализовать себя;

фрустрация (несоответствие желаний имеющимся возможностям);

изоляция:

физические и психические травмы;

отсутствие выходных;

плохие экологические условия;

отсутствие обычных комфортных условий;

неконтролируемое употребление лекарств, алкоголя и наркотических веществ.

Что же делать и как вернуть себя в реальность?

– Осознать себя и проанализировать, что происходит, – говорит психолог. — Стараться сохранять спокойствие и меньше нервничать. Максимально, насколько это возможно, улучшить условия жизни.

Сделайте все, чтобы была возможность полноценно отдыхать и нормализовать сон. Нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, производить зарядку, полноценно питаться, использовать контрастный душ. Не забывайте об общении с приятными и позитивными людьми.

– Вернуться к реальности поможет творчество, путешествия, ароматерапия, релаксационные техники, дыхательная гимнастика, медитация и йога. Полезно и желательно посещать психотерапевта, который будет вашим помощником и поддержкой, – говорит психолог.

Избегание реальности в психологии является защитным механизмом. Лучше предотвратить возникновение проблемы, чтобы психика не включала этот механизм. Поэтому избегайте спешки, стрессовых ситуаций и тревоги. Старайтесь высыпаться и правильно питаться. Обязательно выражайте свои эмоции и удовлетворяйте свои желания.

Избежать стрессов не удается никому и мы должны научиться минимизировать их последствия. Будьте здоровы и будьте счастливы! Берегите себя!