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Психология

Ощущение жизни в нереальности: что делать

30 октября 2022, 08:30
Людмила Цимбалюк журналист Факты ICTV, г. Винница Галина Бурковская психолог
нереальність, мрія, час

У каждого человека в жизни случаются стрессовые ситуации. Большой и неожиданной нагрузкой на психику стала война. Она отняла у людей стабильность и возможность прогнозировать будущее.

У многих людей возникло чувство, что все это нереально. Как с этим справиться, Факты ICTV расспросили психолога Галину Бурковскую.

— Стресс, перенапряжение, переутомление, истощение и сильное потрясение приводят к тому, что срабатывает защитный механизм психики, предохраняющий человека от нервного срыва и безумия, и тогда мир вокруг может казаться нереальным, — говорит специалист.

К ощущению нереальности могут привести следующие причины:

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  • систематическое недосыпание;
  • значительные жизненные сложности;
  • постоянное сдерживание эмоций;
  • длительное подавление желаний;
  • затяжная депрессия;
  • разочарование;
  • отчаяние;
  • усталость;
  • невозможность реализовать себя;
  • фрустрация (несоответствие желаний имеющимся возможностям);
  • изоляция:
  • физические и психические травмы;
  • отсутствие выходных;
  • плохие экологические условия;
  • отсутствие обычных комфортных условий;
  • неконтролируемое употребление лекарств, алкоголя и наркотических веществ.

Что же делать и как вернуть себя в реальность?

– Осознать себя и проанализировать, что происходит, – говорит психолог. — Стараться сохранять спокойствие и меньше нервничать. Максимально, насколько это возможно, улучшить условия жизни.

Сделайте все, чтобы была возможность полноценно отдыхать и нормализовать сон. Нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, производить зарядку, полноценно питаться, использовать контрастный душ. Не забывайте об общении с приятными и позитивными людьми.

– Вернуться к реальности поможет творчество, путешествия, ароматерапия, релаксационные техники, дыхательная гимнастика, медитация и йога. Полезно и желательно посещать психотерапевта, который будет вашим помощником и поддержкой, – говорит психолог.

Избегание реальности в психологии является защитным механизмом. Лучше предотвратить возникновение проблемы, чтобы психика не включала этот механизм. Поэтому избегайте спешки, стрессовых ситуаций и тревоги. Старайтесь высыпаться и правильно питаться. Обязательно выражайте свои эмоции и удовлетворяйте свои желания.

Избежать стрессов не удается никому и мы должны научиться минимизировать их последствия. Будьте здоровы и будьте счастливы! Берегите себя!

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