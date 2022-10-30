У каждого человека в жизни случаются стрессовые ситуации. Большой и неожиданной нагрузкой на психику стала война. Она отняла у людей стабильность и возможность прогнозировать будущее.
У многих людей возникло чувство, что все это нереально. Как с этим справиться, Факты ICTV расспросили психолога Галину Бурковскую.
— Стресс, перенапряжение, переутомление, истощение и сильное потрясение приводят к тому, что срабатывает защитный механизм психики, предохраняющий человека от нервного срыва и безумия, и тогда мир вокруг может казаться нереальным, — говорит специалист.
К ощущению нереальности могут привести следующие причины:
- систематическое недосыпание;
- значительные жизненные сложности;
- постоянное сдерживание эмоций;
- длительное подавление желаний;
- затяжная депрессия;
- разочарование;
- отчаяние;
- усталость;
- невозможность реализовать себя;
- фрустрация (несоответствие желаний имеющимся возможностям);
- изоляция:
- физические и психические травмы;
- отсутствие выходных;
- плохие экологические условия;
- отсутствие обычных комфортных условий;
- неконтролируемое употребление лекарств, алкоголя и наркотических веществ.
Что же делать и как вернуть себя в реальность?
– Осознать себя и проанализировать, что происходит, – говорит психолог. — Стараться сохранять спокойствие и меньше нервничать. Максимально, насколько это возможно, улучшить условия жизни.
Сделайте все, чтобы была возможность полноценно отдыхать и нормализовать сон. Нужно регулярно заниматься физическими упражнениями, производить зарядку, полноценно питаться, использовать контрастный душ. Не забывайте об общении с приятными и позитивными людьми.
– Вернуться к реальности поможет творчество, путешествия, ароматерапия, релаксационные техники, дыхательная гимнастика, медитация и йога. Полезно и желательно посещать психотерапевта, который будет вашим помощником и поддержкой, – говорит психолог.
Избегание реальности в психологии является защитным механизмом. Лучше предотвратить возникновение проблемы, чтобы психика не включала этот механизм. Поэтому избегайте спешки, стрессовых ситуаций и тревоги. Старайтесь высыпаться и правильно питаться. Обязательно выражайте свои эмоции и удовлетворяйте свои желания.
Избежать стрессов не удается никому и мы должны научиться минимизировать их последствия. Будьте здоровы и будьте счастливы! Берегите себя!