У кожної людини в житті трапляються стресові ситуації. Значним та неочікуваним навантаженням на психіку стала війна. Вона забрала у людей стабільність та можливість прогнозувати майбутнє.

У багатьох людей виникло відчуття, що все це нереальне. Як з цим впоратися, Факти ICTV розпитали психологиню Галину Бурковську.

– Стрес, перенапруження, перевтома, виснаження та сильне потрясіння приводять до того, що спрацьовує захисний механізм психіки, який береже людину від нервового зриву та божевілля, і тоді світ навколо може здаватися нереальним, – каже фахівець

До відчуття нереальності можуть привести такі причини:

Зараз дивляться

систематичне недосипання;

значні життєві складності;

постійне стримування емоцій;

тривале придушення бажань;

затяжна депресія;

розчарування;

відчай;

втома;

неможливість реалізувати себе;

фрустрація (невідповідність бажань наявним можливостям);

ізоляція:

фізичні та психічні травми;

відсутність вихідних;

погані екологічні умови;

відсутність звичайний комфортних умов;

неконтрольоване вживання ліків, алкоголю та наркотичних речовин.

Що ж робити та як повернути себе в реальність?

– Усвідомити себе та проаналізувати, що відбувається, – каже психологиня. – Намагатися зберігати спокій та менше нервувуйте. Максимально, на скільки це можливо, покращить життєві умови.

Зробіть все, щоби була можливість повноцінно відпочивати та нормалізувати сон. Потрібно регулярно займатися фізичними вправами, робити зарядку, повноцінно харчуватися, використовувати контрастний душ. Не забувайте про спілкування з приємними та позитивними людьми.

– Повернутися до реальності допоможе творчість, подорожі, ароматерапія, релаксаційні техніки, дихальна гімнастика, медитація та йога. Корисно та бажано відвідувати психотерапевта, який буде вашим помічникам та підтримкою, – каже психологиня.

Уникнення реальності в психології є захисним механізмом. Краще попередити виникнення проблеми, щоб психіка не включала цей механізм. Тому уникайте поспіху, стресових ситуацій та тривоги. Намагайтеся висипатися та правильно харчуватися. Обов’язково виражайте свої емоції та задовольняйте свої бажання.

Уникнути стресів не вдається нікому та ми маємо навчитися мінімізувати їх наслідки. Будьте здорові та будьте щасливі! Бережіть себе!