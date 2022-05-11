Из-за войны в Украине некоторые родители вынуждены были разлучиться со своими детьми.

Психолог Галина Волошина рассказала, как пережить разлуку и воспитывать детей на расстоянии.

Рекомендации:

быть примером для ребенка, особенно это важно на расстоянии, ведь эмоциональное состояние родителей легко передается малышу;

рассказывать ребенку о том, что происходит в Украине, однако не стоит давать ложные обещания о скором возвращении домой;

проговаривать эмоции вместе, это поможет снизить уровень тревоги и напряжения;

больше времени проводить вместе – общаться с помощью видеосвязи, попытаться вместе рисовать.

— Старайтесь, несмотря на обстоятельства, не терять связь с ребенком, общайтесь, проговаривайте события дня, оказывайте поддержку, даже если она виртуальная, — отмечает Галина Волошина.

И нужно заботиться о своем психическом и эмоциональном состоянии, только так родители будут способны сами пережить такое сложное время и поддержать ребенка.

Источник: Психологическая поддержка