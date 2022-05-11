Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Психология

Война разлучила с детьми — как пережить это

11 мая 2022, 17:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Война разлучила с детьми — как пережить это
Источник: Dreamstime

Из-за войны в Украине некоторые родители вынуждены были разлучиться со своими детьми.

Психолог Галина Волошина рассказала, как пережить разлуку и воспитывать детей на расстоянии.

Рекомендации:

  • быть примером для ребенка, особенно это важно на расстоянии, ведь эмоциональное состояние родителей легко передается малышу;
  • рассказывать ребенку о том, что происходит в Украине, однако не стоит давать ложные обещания о скором возвращении домой;
  • проговаривать эмоции вместе, это поможет снизить уровень тревоги и напряжения;
  • больше времени проводить вместе – общаться с помощью видеосвязи, попытаться вместе рисовать.
Читайте также:
дитина,Стресс из-за дороги: как родителям поддержать ребенка

— Старайтесь, несмотря на обстоятельства, не терять связь с ребенком, общайтесь, проговаривайте события дня, оказывайте поддержку, даже если она виртуальная, — отмечает Галина Волошина.

И нужно заботиться о своем психическом и эмоциональном состоянии, только так родители будут способны сами пережить такое сложное время и поддержать ребенка.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Советы психолога, Психология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь