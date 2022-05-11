Через війну в Україні деякі батьки вимушені були розлучитися зі своїми дітьми.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як пережити розлуку та як виховувати дітей на відстані.

Рекомендації:

бути прикладом для дитини, особливо це важливо на відстані, адже емоційний стан батьків легко передається малюкові;

розповідати дитині про те, що відбувається в Україні, однак не варто давати хибні обіцянки про швидке повернення додому;

проговорювати емоції разом, це допоможе знизити рівень тривоги і напруги;

більше часу проводити разом – спілкуватися за допомогою відеозв’язку, спробувати разом малювати.

– Намагайтеся, попри обставини, не втрачати зв’язок із дитиною, спілкуйтеся, проговорюйте події дня, надавайте підтримку, навіть якщо вона віртуальна, – зазначає Галина Волошина.

І треба дбати про свій психічний та емоційний стан, лише так батьки будуть здатні самі пережити такий складний час та підтримати дитину.

Джерело: Психологічна підтримка