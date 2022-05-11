Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Психологія

Війна розлучила з дітьми – як пережити це

11 Травня 2022, 17:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Війна розлучила з дітьми – як пережити це
Джерело: Dreamstime

Через війну в Україні деякі батьки вимушені були розлучитися зі своїми дітьми.

Психологиня Галина Волошина розповіла, як пережити розлуку та як виховувати дітей на відстані.

Рекомендації:

  • бути прикладом для дитини, особливо це важливо на відстані, адже емоційний стан батьків легко передається малюкові;
  • розповідати дитині про те, що відбувається в Україні, однак не варто давати хибні обіцянки про швидке повернення додому;
  • проговорювати емоції разом, це допоможе знизити рівень тривоги і напруги;
  • більше часу проводити разом – спілкуватися за допомогою відеозв’язку, спробувати разом малювати.
Читайте також:
дитина,Стрес через дорогу: як батькам підтримати дитину

– Намагайтеся, попри обставини, не втрачати зв’язок із дитиною, спілкуйтеся, проговорюйте події дня, надавайте підтримку, навіть якщо вона віртуальна, – зазначає Галина Волошина.

І треба дбати про свій психічний та емоційний стан, лише так батьки будуть здатні самі пережити такий складний час та підтримати дитину.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога, Психологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь