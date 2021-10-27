Новое исследование ученых из Университета Амстердама в Нидерландах показало существование общей генетической составляющей, лежащей в основе склонности к ни к чему не обязывающему сексу и к употреблению наркотиков.

Эта научная работа помогает психологам лучше понять, как наследственность может соотноситься с некоторыми из наших глубоко укоренившихся моральных ценностей.

— Люди принимают поведение и установки, в том числе определенные моральные взгляды, которые выгодны их собственным интересам. При этом они склонны ассоциировать употребление наркотиков с непринужденным сексом, — отметила ведущий автор статьи Анника Каринен.

Предыдущие исследования показали, что готовность заниматься сексом без обязательств частично объясняется генами, частично — уникальной средой, в которой человек воспитывается.

Чтобы отделить наследственность от факторов окружающей среды, исследователи опросили более 8 тыс. финских однояйцевых близнецов. Участники ответили на вопросы, которые оценивали их моральное отношение к ситуациям, в которых люди употребляли легкие наркотики, например, на вечеринке или с друзьями. Участникам также задавали вопросы, в которых оценивалась их открытость к свободному сексу.

Исследователи обнаружили, что моральные взгляды, касающиеся как наркотиков, так и открытости к непринужденному сексу, примерно на 50% наследуются, а остальные 50% объясняются уникальной средой.

Кроме того, примерно 75% взаимосвязи между открытостью непринужденному сексу и наркотикам объяснялись генетическими эффектами.

Также было обнаружено существенное совпадение генетических эффектов, лежащих в основе обоих факторов. А именно — примерно 40% генов, лежащих в основе открытости к непринужденному сексу, также лежат и в основе моральных взглядов на наркотики.

Эти данные свидетельствуют о том, что различия в предпочтениях людей в том или ином образе жизни, по-видимому, частично имеют генетическую основу.