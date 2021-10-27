Нове дослідження вчених з університету Амстердама в Нідерландах показало існування загальної генетичної складової, що лежить в основі схильності до сексу, який ні до чого не зобов’язує, і до вживання наркотиків.

Ця наукова робота допомагає психологам краще зрозуміти, як спадковість може співвідноситися з деякими нашими глибоко вкоріненими моральними цінностями.

– Люди приймають поведінку і установки, в тому числі певні моральні погляди, які вигідні їхнім власним інтересам. При цьому вони схильні асоціювати вживання наркотиків з невимушеним сексом, – зазначила провідний автор статті Анніка Карінен.

Попередні дослідження показали, що готовність займатися сексом без зобов’язань частково пояснюється генами, частково – унікальним середовищем, в якому людина виховується.

Щоб відокремити спадковість від факторів навколишнього середовища, дослідники опитали понад 8 тис. фінських однояйцевих близнюків. Учасники відповіли на запитання, які оцінювали їхнє моральне ставлення до ситуацій, в яких люди вживали легкі наркотики, наприклад, на вечірці або з друзями. Учасникам також задавали питання, в яких оцінювалася їхня відкритість до вільного сексу.

Дослідники виявили, що моральні погляди, що стосуються як наркотиків, так і відкритості до невимушеного сексу, приблизно на 50% успадковуються, а решта 50% пояснюються унікальним середовищем.

Крім того, приблизно 75% взаємозв’язку між відкритістю невимушеному сексу і наркотикам пояснювалися генетичними ефектами.

Також був виявлений істотний збіг генетичних ефектів, що лежать в основі обох факторів. А саме – приблизно 40% генів, що лежать в основі відкритості до невимушеного сексу, також лежать і в основі моральних поглядів на наркотики.

Ці дані свідчать про те, що відмінності в перевагах людей в тому чи іншому способі життя, мабуть, частково мають генетичну основу.