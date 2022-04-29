Во время войны в Украине и захвата территорий врагами некоторые граждане вынуждены жить на одной территории с оккупантами. Поэтому у некоторых людей может развиваться привыкание к ним или даже понимание их действий.

Почему так происходит и нужно ли с этим бороться, рассказал психолог Роман Мельниченко.

— Как справиться со страхом, когда чужеземец пришел на твою родную землю, в твой дом?

— Не нужно справляться со страхом. Страх – наш защитник, он предупреждает об опасности. Надо прислушиваться к своему страху и вести себя соответственно.

Если враг заходит в ваш дом, и вы мирные жители и хотите сохранить свою жизнь, вы должны сотрудничать с ним. Нельзя раздражать их и злить.

Необходимо говорить тихо, проявлять признаки лояльности. Если они хотят есть – нужно самим показать им, что есть.

Можно обратиться к ним “сыночки” (касается людей старшего возраста). Это поможет идентифицировать себя с ними. Чтобы они понимали, что вы такие же люди, как и они.

— Позже шок проходит, люди как будто начинают привыкать к оккупантам. Это нормально?

– Наша психика устроена так, что мы адаптируемся ко всему, любым сложным обстоятельствам. В этих условиях мы можем действовать более тщательно, все продумывая, увеличивая вероятность своего выживания.

— Люди начинают будто с пониманием относиться к оккупантам, хотя до сих пор считают их врагами. Почему это происходит?

— Это развивается так называемый Стокгольмский синдром – один из способов адаптации нашей психики. Мы начинаем идентифицироваться с неприятелем, чтобы он идентифицировался с нами. Тогда он не будет просто грабить, насиловать, убивать.

– Надо ли с этим бороться?

– Сначала надо сказать, что часть людей никогда под это не попадет. Вторая часть людей будет тянуться к ним. Мы не говорим сейчас о коллаборантах. Это обычные люди, просто желающие выжить.

Третья часть людей будет напугана – у них не будет адаптации. В то же время, они будут находиться в зоне риска психологических заболеваний, нервных срывов.

Вместе с тем следует осознавать, когда развивается Стокгольмский синдром. Человек благодаря осознанию может в себе это прекратить.

Как показывают примеры истории, нет выгоды от Стокгольмского синдрома. Это поможет с одним человеком. Лояльность ко всем все равно не поможет. Вас все равно ограбят, изнасилуют или расстреляют.

Надо понять и сказать, что это мне не поможет.