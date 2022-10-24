Исследования британских ученых показали, что чем больше времени дети в возрасте 10 лет проводят в социальных сетях, тем больше ухудшается их психическое состояние в возрасте от 10 до 15 лет.

Психическое здоровье

Поскольку мозг подростков еще не развивается, влияние большого количества контента в соцсетях может быть отрицательным и не повредить будущему психическому благополучию.

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Тревожность

Молодых людей постоянно упрекают в информации о том, что делают их друзья, сверстники и кумиры, из-за чего они могут чувствовать себя одиноко. И если их постинги не получают достаточно лайков и комментариев, сравнивая с их друзьями, подростки могут ощущать неоправданную, необоснованную тревожность и начинают думать, что они недостаточно хороши.

Проблемы со сном

Соцсети приводят к привыканию, и подростки могут быть настолько увлечены постингом, что теряют чувство времени, из-за чего возможны нарушения сна.

Как можно предотвратить вредное влияние соцсетей

Ограничить использование социальных сетей, в особенности для младших подростков. Это поможет защитить их психическое здоровье.

Следовать указаниям социальных медиа. На многих платформах соцсетей минимальный возраст для создания аккаунтов на них составляет 13 лет. Если ребенок хочет создать учетную запись в социальных сетях до этого возраста, объясните ему, почему существуют эти правила.

Обсуждать социальные медиа с ребенком. Узнайте, нравится ли ему пользоваться ими, не вызывает ли это у него беспокойство и тревожность.

Будьте примером для подражания: ограничьте продолжительность своего общения в соцсетях и установите время каждый день, когда вы вообще не пользуетесь гаджетами. Ребенок будет поддерживать ваше поведение и будет иметь более здоровые отношения с социальными сетями.

Помогите ребенку организовать его аккаунт — поговорите с ним о том, чьи страницы в соцсетях он посещает чаще всего и почему. Помогите ему стать фолловером людей, которые являются хорошим примером для подражания, и поощряйте подростка отписываться от учетных записей, из-за которых они чувствуют себя плохо.

О положительном влиянии социальных сетей

Исследование и критическое мышление

Интернет предоставляет доступ ко многим информационным ресурсам, благодаря которым дети и подростки могут узнать много интересного и полезного. Это может помочь в обучении или расширении мировоззрения. Также следует учить детей, как анализировать информацию, чтобы выбирать надежные источники.

Сближение и сообщество

Социальные сети могут способствовать поддержанию связей с другими членами семьи или друзьями, не проживающими рядом.

Самовыражение

Дети и подростки могут научиться делиться своим мнением в интернете, что является мощным инструментом для укрепления уверенности. Они могут научиться общаться с другими людьми и оценивать другие взгляды или мнения, отличные от их собственных.

Творчество и исследовательские интересы

Во многом современные технологии способствуют творчеству и изучению навыков с помощью специальных программ для всех возрастов.

Компьютерные технологии могут быть полезны для организации и планирования.

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Источник: Психологическая поддержка