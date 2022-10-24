Дослідження британських учених виявили, що чим більше часу діти у віці 10 років проводять у соціальних мережах, тим більше погіршується їхній психічний стан у віці від 10 до 15 років.

Психічне здоров’я

Оскільки мозок підлітків ще розвивається, вплив великої кількості контенту в соцмережах може бути негативним і зашкодити майбутньому психічному добробуту.

Зараз дивляться

Тривожність

Молодих людей постійно закидують інформацією про те, що роблять їхні друзі, однолітки та кумири, через що вони можуть почуватися самотньо. І якщо їхні постинги не отримують достатньо лайків і коментарів, порівнюючи з їхніми друзями, підлітки можуть відчувати невиправдану, необґрунтовану тривожність та починають думати, що вони недостатньо хороші.

Проблеми зі сном

Соцмережі спричиняють звикання, і підлітки можуть бути настільки захоплені постингом, що втрачають відчуття часу, через що можливі порушення сну.

Яким чином можна запобігти шкідливому впливу соцмереж

Обмежити використання соціальних мереж, особливо для молодших підлітків. Це допоможе захистити їхнє психічне здоров’я.

Дотримуватися вказівок щодо соціальних медіа. На багатьох платформах соцмереж мінімальний вік для створення облікових записів на них становить 13 років. Якщо ваша дитина хоче створити обліковий запис у соціальних мережах до цього віку, поясніть їй, чому існують ці правила.

Обговорювати соціальні медіа з дитиною. Дізнайтеся, чи подобається їй користуватися ними, чи не викликає це в неї занепокоєння та тривожність.

Будьте прикладом для наслідування: обмежте тривалість свого спілкування в соцмережах і встановіть час щодня, коли ви взагалі не користуєтеся гаджетами. Дитина буде підтримувати вашу поведінку та матиме здоровіші взаємини із соціальними мережами.

Допоможіть дитині організувати її акаунт — поговоріть з нею про те, чиї сторінки в соцмережах вона відвідує найчастіше і чому. Допоможіть їй стати фоловером людей, які є хорошим прикладом для наслідування, і заохочуйте підлітка відписуватися від облікових записів, через які вони почуваються погано.

Про позитивний вплив соціальних мереж

Дослідження та критичне мислення

Інтернет надає доступ до багатьох інформаційних ресурсів, завдяки яким діти і підлітки можуть дізнатися багато цікавого й корисного. Це може допомогти у навчанні або для розширення світогляду. Також варто навчати дітей, як аналізувати інформацію, щоб вибирати надійні джерела.

Зближення та спільнота

Соціальні мережі можуть сприяти підтриманню зв’язків з іншими членами сім’ї або друзями, які не живуть поруч.

Самовираження

Діти та підлітки можуть навчитися ділитися своїми думками в інтернеті, що є потужним інструментом для зміцнення впевненості. Вони можуть навчитися спілкуватися з іншими людьми та оцінювати інші погляди або думки, відмінні від їхніх власних.

Творчість і дослідницькі інтереси

У багато чому сучасні технології сприяють творчості та вивченню навичок за допомогою спеціальних програм для різного віку.

Комп’ютерні технології можуть бути корисними для організації та планування.

Інтернет-платформа психологічної допомоги Розкажи мені працює цілодобово. Для того, щоб поговорити з психологом чи психотерапевтом потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт tellme.com.ua. Консультації проводяться безкоштовно в режимі онлайн.

Джерело: Психологічна підтримка