Практический психолог Юлия Ворман на онлайн-площадке Психологическая поддержка представила шесть фильмов, которые, вопреки отчаянию и безнадежности, мотивируют идти дальше.

Пока не сыграл в ящик (2007). Главные герои фильма — Картер Чемберс, обычный механик, и Эдвард Коул, миллиардер, владеющий несколькими медицинскими учреждениями. Они оказываются в одной больничной палате, с одинаковым диагнозом — рак.

Понимая, что жить осталось не так уж и много, Картер составляет список, что хотел бы успеть сделать до смерти.

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Эдвард находит этот листок и предлагает товарищу осуществить все написанное, добавив туда еще несколько вещей. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие по миру, не тратя ни одной отведенной минуты жизни впустую.

А в душе я танцую (2004). С самого детства 24-летний Майкл знал, что он никогда не сможет жить как все остальные люди. Причина тому — церебральный паралич, тяжелое заболевание, вылечить которое невозможно. Люди, страдающие этим недугом, обречены на жизнь в инвалидной коляске.

Изменения приходят в жизнь героя вместе с Рори Оши — новым пациентом, который смертельно болен и прикован к инвалидной коляске, но ведет себя так, будто здоров, полон энергии и собирается жить вечно.

Новичок на удивление быстро научился разбирать язык Майкла, и они могли оживленно разговаривать и даже спорить на разные темы. Так как Рори в отличие от Майкла большую часть жизни провел, познавая мир, он берет над приятелем шефство, активно вовлекая того в радости бытия, и герой постепенно перестает чувствовать себя никчемным калекой…

Перед классом (2008). Брэд Коэн с 6 лет страдает неизлечимой болезнью — синдромом Туретта. Ребенок сталкивается с непониманием, насмешками, недоумением и предвзятым отношением во время учебы. Однажды, после вмешательства директора, который дает мальчику шанс рассказать всем детям о своей редкую патологию, Брэд получает понимание и поддержку от сверстников.

Ситуация помогает ему понять, что он обычный парень, достойный того, чтобы жить, как все, и воплощать мечты. Тогда же он определяется с будущей специальностью и решает стать учителем.

После получения профессии ему трудно найти работу. Малоизвестное заболевание настораживает и отталкивает людей, становясь причиной отказов.

Двадцать четыре раза человек слышит слово “нет”. Однако целеустремленность и вера в свою мечту, а также природный оптимизм помогают Коэну преодолевать трудности и двигаться дальше.

Заплати другому (2000). Поучительная и вдохновляющая драма о том, насколько сложно изменить к лучшему жизнь людей, которые сами не хотят что-то менять в нем.

В центре сюжета — ученик седьмого класса Тревор Маккинни, который живет со своей матерью, разрывающейся между работой и алкоголем.

С нового учебного года в класс, где учится Тревор, приходит новый учитель обществознания Юджин Симонет, который дает детям задание подумать над тем, как можно изменить мир здесь и сейчас. Маккинни единственный из всего класса придумывает по-настоящему интересный проект — Заплати другому.

Одержимость (2014). Трогательная драма о ментальном противостоянии гениального наставника и одаренного ученика на фоне невероятных ритмов джаза.

Эндрю Ниман — музыкально одаренный мальчик — поступает на учебу в лучшую в США консерваторию. Он мечтает стать великим барабанщиком.

Достичь цели можно только попав в консерваторский оркестр, которым руководит маэстро Флетчер — преподаватель-садист, предмет всеобщего страха и поклонения.

За место в оркестре идет борьба между претендентами, которых Флетчер натравливает друг против друга. Выигрывает тот, кто дольше способен выдержать моральные и физические надругательства со стороны учителя…

Меня зовут Хан (2010). Ризван Хан страдает одной из форм аутизма — синдромом Аспергера, и поэтому испытывает определенные трудности по жизни. Однако это не мешает ему полюбить девушку и, несмотря на протесты родных, жениться на ней.

Они живут счастливо, но после трагедии 11 сентября 2001 года в США все меняется. Американцы с недоверием, а иногда и с ненавистью относятся к мусульманам, ведь в каждом из них видят террориста.

Недоразумения в семье привели к тому, что Мандира уходит от мужа. Но он решает бороться за нее…

Источник: Психологическая поддержка