Практичний психолог Юлія Ворман на онлайн-майданчику Психологічна підтримка представила шість фільмів, які, всупереч розпачу і безнадії, мотивують вставати і рухатися далі.

Поки не зіграв в ящик (2007). Головні герої фільму – Картер Чемберс, звичайний механік, і Едвард Коул, мільярдер, що володіє кількома медичними установами. Вони опиняються в одній лікарняній палаті, з однаковим діагнозом — рак.

Розуміючи, що жити залишилося не так вже й багато, Картер складає список, що хотів би встигнути зробити до смерті.

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Едвард знаходить цей листок і пропонує товаришеві здійснити все написане, додавши туди ще кілька речей. Разом вони відправляються в захоплюючу подорож по світу, не витрачаючи жодної відведеної хвилини життя даремно.

А в душі я танцюю (2004). З самого дитинства 24-річний Майкл знав, що він ніколи не зможе жити як всі інші люди. Причина тому – церебральний параліч, важке захворювання, вилікувати яке неможливо. Люди, які страждають на цю недугу, приречені на життя в інвалідному візку.

Зміни приходять в життя героя разом з Рорі Оші — новим пацієнтом, який смертельно хворий і прикутий до інвалідного візка, але поводиться так, ніби здоровий, сповнений енергії і збирається жити вічно.

Новачок напрочуд швидко навчився розбирати мову Майкла, і вони могли жваво розмовляти і навіть сперечатися на різні теми. Так як Рорі на відміну від Майкла більшу частину життя провів, пізнаючи світ, він бере над приятелем шефство, активно залучаючи того в радості буття, і герой поступово перестає відчувати себе нікчемним калікою…

Перед класом (2008). Бред Коен з 6 років страждає на невиліковну хворобу – синдром Туретта. Дитина стикається з нерозумінням, глузуванням, здивуванням і упередженим ставленням під час навчання.

Одного разу, після втручання директора, який дає хлопчикові шанс розповісти всім дітям про свою рідкісну патологію, Бред отримує розуміння і підтримку від однолітків.

Ситуація допомагає йому зрозуміти, що він звичайний хлопець, гідний того, щоб жити, як всі, і втілювати мрії. Тоді ж він визначається з майбутньою спеціальністю і вирішує стати вчителем.

Після отримання професії йому важко знайти роботу. Маловідоме захворювання насторожує і відштовхує людей, стаючи причиною відмов.

Двадцять чотири рази людина чує слово “ні”. Однак цілеспрямованість і віра в свою мрію, а також природний оптимізм допомагають Коену долати труднощі і рухатися далі.

Заплати іншому (2000). Повчальна і надихаюча драма про те, наскільки складно змінити на краще життя людей, які самі не хочуть щось змінювати в ньому.

У центрі сюжету – учень сьомого класу Тревор Маккінні, який живе зі своєю матір’ю, що розривається між роботою і алкоголем.

З нового навчального року в клас, де навчається Тревор, приходить новий вчитель суспільствознавства Юджин Сімонет, який дає дітям завдання подумати над тим, як можна змінити світ тут і зараз. МакКінні єдиний з усього класу придумує по-справжньому цікавий проект – Заплати іншому.

Одержимість (2014). Зворушлива драма про ментальне протистояння геніального наставника і обдарованого учня на тлі неймовірних ритмів джазу.

Ендрю Німан – музично обдарований хлопчик – вступає на навчання в кращу в США консерваторію. Він мріє стати великим барабанщиком.

Досягти мети можна тільки потрапивши в консерваторський оркестр, яким керує маестро Флетчер — викладач-садист, предмет загального страху і поклоніння.

За місце в оркестрі йде боротьба між претендентами, яких Флетчер нацьковує один проти одного. Виграє той, хто довше здатний витримати моральні і фізичні наруги з боку вчителя…

Мене звуть Хан (2010). Різван Хан страждає однією з форм аутизму — синдромом Аспергера, і тому відчуває певні труднощі по життю. Однак це не заважає йому полюбити дівчину і, незважаючи на протести рідних, одружитися з нею.

Вони живуть щасливо, але після трагедії 11 вересня 2001 року в США все змінюється. Американці з недовірою, а іноді і з ненавистю ставляться до мусульман, адже в кожному з них бачать терориста.

Непорозуміння в сім’ї призвели до того, що Мандіра йде від чоловіка. Але він вирішує боротися за неї…

Джерело: Психологічна підтримка