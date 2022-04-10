Что с нами происходит, когда взрывы уже не пугают, когда от страшных новостей уже не плачешь, когда кажется, что уже ничего не чувствуешь. По мнению психолога Галины Волошиной, все это признаки эмоционального онемения.

— Эмоциональное онемение — это определенный процесс (психический и эмоциональный) отключения чувств в ответ на травмирующее событие, — утверждает психолог.

По ее словам, эмоциональное онемение быть побочным эффектом посттравматического стрессового расстройства, тревоги или одним из симптомов депрессии.

В некоторых случаях такое состояние может свидетельствовать о том, что человек не готов бороться с негативными эмоциями, поэтому отталкивает их, чтобы избежать необходимости их прорабатывать.

Люди, испытавшие эмоциональное онемение, описывают это как внутреннюю пустоту, полное отсутствие эмоций.

Когда чувствуете, что онемение может быть у вас, попробуйте противодействовать этому:

двигайтесь;

делайте физические упражнения;

делайте вещи, которые любите;

нормализуйте свой сон (не менее 8 часов здорового сна);

общайтесь с родными и друзьями;

добавьте в рацион растительную пищу.

Если вы не можете справиться самостоятельно, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка