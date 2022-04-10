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Психологія

Вибухи вже не лякають, від новин вже не плачу: що таке емоційне оніміння і як йому протистояти

10 Квітня 2022, 14:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Що з нами відбувається, коли вибухи вже не лякають, коли від страшних новин вже не плачеш, коли здається, що вже нічого не відчуваєш. На думку психолога Галини Волошиної, все це ознаки емоційного оніміння.

– Емоційне оніміння – це певний процес (психічний і емоційний) відключення почуттів у відповідь на травмуючу подію, – стверджує психолог.

Емоційне оніміння може бути побічним ефектом посттравматичного стресового розладу, тривоги або одного з симптомів депресії, говорить вона.

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У деяких випадках такий стан може свідчити про те, що людина не готова боротися з негативними емоціями, тому відштовхує їх, щоб уникнути необхідності їх опрацьовувати.

Люди, які зазнали емоційне оніміння, описують це як внутрішню порожнечу, повна відсутність емоцій.

Коли відчуваєте, що оніміння може бути у вас, спробуйте протидіяти цьому:

  • рухатися;
  • робіть фізичні вправи;
  • робіть речі, які любите;
  • нормалізуйте свій сон (не менше 8 годин здорового сну);
  • спілкуйтеся з рідними та друзями;
  • додайте в раціон рослинну їжу.

Якщо ви не можете впоратися самостійно, то краще звернутися за допомогою до фахівця.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога , психічні розлади , Психологія
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