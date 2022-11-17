В сфере образования Украины планируется внедрение Экосистемы психологической помощи, которая необходима сегодня многим украинцам, но прежде всего детям.

Об этом заявили участники Всеукраинского образовательного форума Новые измерения безопасности: вызовы и решения, который состоялся вчера, 16 ноября.

Отмечается, что Экосистему психологической помощи внедряет Министерство образования и науки при поддержке ряда украинских и зарубежных институтов и специалистов. К проекту будут привлечены все участники образовательного процесса: педагоги, школьные психологи, руководители учебных заведений, ученики, студенты и их родители.

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По словам министр образования и науки Украины Сергея Шкарлета, очень важно предоставлять психологическую помощь профессионально и системно, используя лучшие международные практики и протоколы поддержки во время военных действий.

Сообщается, что следующим шагом должна стать подготовка специалистов из числа школьных психологов, которые смогут работать со сложными случаями — посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, тревожными состояниями и т.п.

— Для каждой целевой аудитории разработаны соответствующие учебные программы. Например, для педагогов успешно действует курс повышения квалификации, который за первые два месяца прошли свыше 25 тыс. человек, – заявила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Также стало известно, что в рамках Экосистемы психологической помощи создается 108 коротких видеоуроков, которые помогут учителям и школьным психологам оказывать детям психологическую поддержку.

Отмечается, что докладчиками на форуме стали известные телевизионные ведущие, имеющие психологическое образование, Дмитрий Карпачев и Елена Адамова. Финансирование указанного проекта было осуществлено благодаря поддержке Европейского Союза, говорится в сообщении.

Фото: МОН