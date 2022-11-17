У сфері освіти України планується впровадження Екосистеми психологічної допомоги, яка необхідна сьогодні багатьом українцям, але насамперед – дітям.

Про це заявили учасники Всеукраїнського освітнього форуму Нові виміри безпеки: виклики та рішення, який відбувся вчора, 16 листопада.

Зазначається, що Екосистему психологічної допомоги впроваджує Міністерство освіти і науки за підтримки низки українських і зарубіжних інститутів і фахівців. До проєкту будуть залучені всі учасники освітнього процесу: педагоги, шкільні психологи, керівники навчальних закладів, учні, студенти та їхні батьки.

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За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, дуже важливо надавати психологічну допомогу професійно і системно, з використанням найкращих міжнародних практик і протоколів підтримки під час військових дій.

Повідомляється, що наступним кроком має стати підготовка фахівців з числа шкільних психологів, які зможуть працювати зі складними випадками – посттравматичним стресовим розладом, депресією, тривожними станами тощо.

– Для кожної цільової аудиторії розроблені відповідні навчальні програми. Наприклад, для педагогів успішно діє курс підвищення кваліфікації, який за перші два місяці пройшли понад 25 тис. осіб, – заявила виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Також стало відомо, що в рамках Екосистеми психологічної допомоги створюється 108 коротких відеоуроків, які допоможуть вчителям і шкільним психологам надавати дітям психологічну підтримку.

Цікаво, що доповідачами на форумі стали відомі телевізійні ведучі, які мають психологічну освіту, Дмитро Карпачов і Олена Адамова. Фінансування зазначеного проєкту було здійснено завдяки підтримці Європейського Союзу, йдеться в повідомленні.

Фото: МОН