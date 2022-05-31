Как быть, если не дает покоя вина перед теми, кто сейчас в опасности или кому не удалось выжить в этой войне? Если ощущаете гнетущее чувство стыда, когда вам ничего не угрожает, а кто-то рискует жизнью под вражескими обстрелами?
На эти и другие острые для многих украинцев вопросы специально для Фактов ICTV ответила доктор психологических наук, психолог горячей линии психологической поддержки Благотворительного фонда Запорука Елена Бондарчук.
Другие люди много делают для победы, а я делаю то же, что и до войны.
Я в безопасном месте, а нужно было бы не покидать дом, остаться с другими.
Я делаю что-то для победы, но этого мало. Надо больше.
Как я могу отдыхать, когда люди страдают от бомбежек.
Если эти мысли возникают неоднократно, скорее всего, у вас вина выжившего, которая может развиться у тех, кто был в опасности, уцелел и теперь в безопасном месте, а другим это не удалось.
С одной стороны, эти мысли свидетельствуют о наших высоких моральных качествах, способности сострадать и заботиться о других. С другой — со временем у человека могут возникнуть апатия, депрессия и другие негативные психические состояния.
Именно поэтому с чувством вины нужно работать. Для этого стоит учесть ряд моментов:
- помните, кто на самом деле виноват в том, что идет война и гибнут люди (это не вы ее начали, повлекли разрушения и гибель людей);
- найдите физическую опору, которая поможет обрести внутреннюю силу (есть вещи, на которые мы можем повлиять, а есть те, на которые не можем, поэтому следует принять ситуацию и адаптироваться к ней, чтобы иметь опору под ногами);
- логически обоснуйте ваши действия (если не умею воевать, лучше довериться тем, кто это умеет и сможет);
- критически отнеситесь к своим мыслям вроде вышеупомянутых (подумайте, приносят ли такие мысли пользу вам и вашим близким, ведь переживания обессилят вас и ограничат возможность помощи себе и людям);
- контролируйте свою жизнь благодаря краткосрочному (на день-два) и долгосрочном (что буду делать после победы) планированию;
- поддерживайте связь с людьми, которые составляют для вас экологический круг общения;
- обеспечьте баланс между психическими затратами и восстановлением ресурса (соблюдайте по возможности обычный распорядок дня, отдыхайте, позволяйте себе маленькие радости);
- будьте активными (начните с простых повседневных действий – убрать, прогуляться, сделать простые спортивные упражнения и пр. – и постепенно наращивайте темп жизни);
- почувствуйте, что приносите пользу (найдите, как можете помочь другим людям с учетом ваших возможностей, физического здоровья и эмоционального состояния; полезным может быть даже то, что вы беспокоитесь о себе, и никто не будет тратить свои силы, чтобы вас поддержать).
Поддерживая себя таким образом, будем иметь силы, чтобы после победы активно включиться в восстановление нашей страны.
Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает бесплатно и круглосуточно по всей территории Украины со всех мобильных операторов. Для звонков из-за границы: +38 050 493 03 07.