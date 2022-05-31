Как быть, если не дает покоя вина перед теми, кто сейчас в опасности или кому не удалось выжить в этой войне? Если ощущаете гнетущее чувство стыда, когда вам ничего не угрожает, а кто-то рискует жизнью под вражескими обстрелами?

На эти и другие острые для многих украинцев вопросы специально для Фактов ICTV ответила доктор психологических наук, психолог горячей линии психологической поддержки Благотворительного фонда Запорука Елена Бондарчук.

Другие люди много делают для победы, а я делаю то же, что и до войны.

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Я в безопасном месте, а нужно было бы не покидать дом, остаться с другими.

Я делаю что-то для победы, но этого мало. Надо больше.

Как я могу отдыхать, когда люди страдают от бомбежек.

Если эти мысли возникают неоднократно, скорее всего, у вас вина выжившего, которая может развиться у тех, кто был в опасности, уцелел и теперь в безопасном месте, а другим это не удалось.

С одной стороны, эти мысли свидетельствуют о наших высоких моральных качествах, способности сострадать и заботиться о других. С другой — со временем у человека могут возникнуть апатия, депрессия и другие негативные психические состояния.

Именно поэтому с чувством вины нужно работать. Для этого стоит учесть ряд моментов:

помните, кто на самом деле виноват в том, что идет война и гибнут люди (это не вы ее начали, повлекли разрушения и гибель людей);

найдите физическую опору, которая поможет обрести внутреннюю силу (есть вещи, на которые мы можем повлиять, а есть те, на которые не можем, поэтому следует принять ситуацию и адаптироваться к ней, чтобы иметь опору под ногами);

логически обоснуйте ваши действия (если не умею воевать, лучше довериться тем, кто это умеет и сможет);

критически отнеситесь к своим мыслям вроде вышеупомянутых (подумайте, приносят ли такие мысли пользу вам и вашим близким, ведь переживания обессилят вас и ограничат возможность помощи себе и людям);

контролируйте свою жизнь благодаря краткосрочному (на день-два) и долгосрочном (что буду делать после победы) планированию;

поддерживайте связь с людьми, которые составляют для вас экологический круг общения;

обеспечьте баланс между психическими затратами и восстановлением ресурса (соблюдайте по возможности обычный распорядок дня, отдыхайте, позволяйте себе маленькие радости);

будьте активными (начните с простых повседневных действий – убрать, прогуляться, сделать простые спортивные упражнения и пр. – и постепенно наращивайте темп жизни);

почувствуйте, что приносите пользу (найдите, как можете помочь другим людям с учетом ваших возможностей, физического здоровья и эмоционального состояния; полезным может быть даже то, что вы беспокоитесь о себе, и никто не будет тратить свои силы, чтобы вас поддержать).

Поддерживая себя таким образом, будем иметь силы, чтобы после победы активно включиться в восстановление нашей страны.

Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Горячая линия по номеру 0 800 4000 23 работает бесплатно и круглосуточно по всей территории Украины со всех мобильных операторов. Для звонков из-за границы: +38 050 493 03 07.