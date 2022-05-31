Як бути, якщо не дає спокою вина перед тими, хто зараз знаходиться в небезпеці або кому не вдалося вижити в цій війні. Якщо відчуваєте гнітюче почуття сорому в ситуації, коли вам нічого не загрожує, а хтось кожен день ризикує життям під ворожими обстрілами.

На ці та інші гострі для багатьох українців питання спеціально для Фактів ICTV відповіла доктор психологічних наук, психолог гарячої лінії психологічної підтримки Благодійного фонду Запорука Олена Бондарчук.

Інші люди багато роблять для перемоги, а я роблю те ж, що й до війни.

Зараз дивляться

Я в безпечному місці, а потрібно було б не залишати будинок, бути з іншими.

Я роблю щось для перемоги, але цього мало. Треба більше.

Як я можу відпочивати, коли люди страждають від бомбардувань.

Якщо ці думки виникають неодноразово, швидше за все, у вас провина того, хто вижив, яка може розвинутися у тих, хто був в небезпеці, вцілів і тепер в безпечному місці, а іншим це не вдалося.

З одного боку, ці думки свідчать про наші високі моральні якості, здатність співчувати і піклуватися про інших. З іншого, з часом у людини можуть виникнути апатія, депресія та інші негативні психічні стани.

Саме тому з почуттям провини потрібно працювати. Для цього варто врахувати низку моментів:

пам’ятайте, хто насправді винен в тому, що йде війна й гинуть люди (це не ви її почали, спричинили руйнування і загибель людей);

знайдіть фізичну опору, яка допоможе знайти внутрішню силу (є речі, на які ми можемо вплинути, а є ті, на які не можемо, тому слід прийняти ситуацію та адаптуватися до неї, щоб мати опору під ногами);

логічно обґрунтуйте ваші дії (якщо не вмію воювати, краще довіритися тим, хто це вміє і зможе);

критично поставтеся до своїх думок на зразок вищезазначених (подумайте, чи приносять такі думки користь вам та вашим близьким, адже переживання знесилять вас й обмежать можливість допомоги собі і людям);

контролюйте своє життя завдяки короткостроковому (на день-два) і довгостроковому (що буду робити після перемоги) плануванню;

підтримуйте зв’язок з людьми, які складають для вас екологічне коло спілкування;

забезпечте баланс між психічними витратами та відновленням ресурсу (дотримуйтесь по можливості звичайний розпорядок дня, відпочивайте, дозволяйте собі маленькі радості);

будьте активними (почніть з простих повсякденних дій – прибрати, прогулятися, зробити прості спортивні вправи та ін. – і поступово нарощуйте темп життя).

відчуйте, що приносите користь (знайдіть, як можете допомогти іншим людям з урахуванням ваших можливостей, фізичного здоров’я та емоційного стану, корисним може бути навіть те, що ви турбуєтеся про себе, і ніхто не буде витрачати свої сили, щоб вас підтримати).

Підтримуючи себе таким чином, будемо мати сили, щоб після перемоги активно включитися у відновлення нашої країни.

Благодійний фонд Запорука запустив безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки для українців в умовах війни. Гаряча лінія за номером 0 800 4000 23 працює безкоштовно і цілодобово по всій території України з усіх мобільних операторів. Для дзвінків з-за кордону +38 050 493 03 07.