Услышать о тяжелой болезни друзей или родных — это тяжело, больно и неожиданно. В такие моменты человек может почувствовать безнадежность, ведь мы не знаем, как на это реагировать.

Из-за этого возникают неуместные вопросы, советы или молчание, которое может задеть больного человека. Поэтому важно не впадать в панику, стараться сохранять спокойствие, заботливое отношение и уверенность.

Специально ко Дню борьбы с раком психолог Оксана Курдибаха рассказала Фактам ICTV, как правильно поддержать человека с онкологией.

— Говорите о проблеме деликатно. Если человек не хочет обсуждать эту тему — просто будьте рядом и напротив, если хочет рассказать о болезни, тогда важно слушайте, — говорит специалистка.

Часто людям важно слышать такие слова поддержки: “Я с тобой”. В разговоре выражайте соболезнования, предложите помощь (если готовы помогать) и уточните, хочет ли говорить на тему болезни. Избегайте комментариев относительно внешнего вида, образа жизни. Если возникают неудобные паузы, напряжение, стоит обсудить возникшую ситуацию. Лучше всего говорить по-честному: “Извини, я не знаю, как вести себя в этой ситуации, нужна ли тебе моя помощь в чем-то?”.

Чего не стоит говорить человеку с онкологией

— Избегайте чрезмерной опеки и игнорирования. Когда люди делают вид, что ничего страшного не случилось, и пытаются жить прежней жизнью, возникают переживания обесценивание того, что происходит, и ощущение одиночества, изоляции, оскорбления со стороны больного человека, — отметила Курдибаха.

Дайте возможность человеку быть услышанным и принятым со всеми реакциями, мыслями и состояниями, возникающими. Высказывайте чувства, которые возникают в ответ на сообщение о диагнозе: “Мне страшно, Я боюсь тебя потерять, Меня злит эта ситуация, что я на это не могу повлиять”.

Специалистка советует в меру выражать жалость и сочувствие — эти реакции показывают вашу причастность к происходящему. Но не приводят к гиперопеки, что помогает человеку справиться с переживанием беспомощности и чувством неопределенности.

Не задавайте много вопросов человеку о заболевании и позвольте говорить о том, что он сам хочет сообщить. Наряду с больным человеком, хочется ее поддержать, но не стоит употреблять стандартные, необдуманные фразы “Все буде добре”, “Держись”. С одной стороны это ранит человека, а с другой такие слова приводят к раздражительности, агрессии.

Лучше сказать следующее: “Скажи, будет ли нормально, если я буду тебе, например, писать или звонить каждый день и спрашивать, как себя чувствуешь сегодня, а также отвечать на любые твои вопросы?”.

Чрезмерная опека и радость тоже вредит — человек должен чувствовать себя полноценно и самостоятельно принимать решения. Особенно не стоит заставлять человека чувствовать или вести себя определенным образом. Чрезмерный оптимизм может закладывать сомнения, которых и так немало.

Как поддержать человека с онкологией

По словам психолога, поддержка в быту заключается в помощи с приготовлением пищи, мытье посуды и тому подобное. Также важно поддерживать социальную активность, подбирать книги, сериалы, музыку, новые компьютерные игры или кроссворды в зависимости от предпочтений человека.

Важно разговаривать на разные темы, о своих делах и заботах, не связанных с болезнью. Спрашивать совета, подчеркивая, что человек не обуза, а опора в жизни. Старайтесь не оставлять близкого человека на долгое время и по возможности будьте рядом.

— Когда человек отказывается от лечения важно выяснить возможные причины, почему опускаются руки. Обсуждайте проблемы открыто, связанные с болезнью: материальные проблемы, проблемы изменения внешности, проблемы перераспределения семейных обязанностей, — добавила Курдибаха.

Психолог советует говорить родным или друзьям с онкологией о том, что с временными трудностями можно справиться по мере надобности. Не стоит обманывать и чрезмерно опровергать факты, человеку важно знать, что есть на самом деле, но в то же время чувствовать стабильную поддержку окружающих, что он не сам. Человек должен видеть реальные факты, достижения науки и медицины, которые имеют положительный эффект лечения больных онкологического профиля.

Также очень важно пользоваться профессиональной психологической помощью, посещать индивидуальные и групповые форматы работы. Психологическая поддержка является приоритетной составляющей лечебного процесса онкологических больных и существенно улучшает качество жизни человека.