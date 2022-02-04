Почути про важку хворобу друзів чи рідних – це важко, боляче і неочікувано. У такі моменти людина може відчути безнадійність, адже ми не знаємо, як на це реагувати.

Через це виникають недоречні питання, поради чи мовчання, яке може зачепити хвору людину. Тому важливо не впадати в паніку, намагатись зберігати спокій, турботливе ставлення та впевненість.

Спеціально до Дня боротьби з раком психологиня Оксана Курдибаха розповіла Фактам ICTV, як правильно підтримати людину з онкологією.

– Говоріть про проблему делікатно. Якщо людина не хоче обговорювати цю тему – просто будьте поряд, і навпаки, якщо хоче розповісти про хворобу, тоді уважно слухайте, – каже спеціалістка.

Часто людям важливо чути такі слова підтримки: “Я з тобою”. У розмові висловлюйте співчуття, запропонуйте допомогу (якщо готові допомагати) та уточніть, чи хоче людина говорити на тему хвороби. Уникайте коментарів щодо зовнішнього вигляду, способу життя. Якщо виникають незручні паузи, напруга, варто обговорити ситуацію, що виникла. Найкраще говорити по-чесному: “Вибач, я не знаю, як поводитися в цій ситуації, чи потрібна тобі моя допомога в чомусь?”.

Чого не варто казати людині з онкологією

– Уникайте надмірної опіки та ігнорування. Коли люди вдають, що нічого страшного не трапилося, і намагаються жити колишнім життям, виникають переживання знецінення того, що відбувається, і відчуття самотності, ізоляції, образи з боку хворої людини, – зазначила Курдибаха.

Дайте можливість людині бути почутою і прийнятою з усіма реакціями, думками і станами, що виникають. Висловлюйте почуття, які виникають у відповідь на повідомлення про діагноз: “Мені страшно; Я боюся тебе втратити; Мене злить ця ситуація, що я на це не можу вплинути”.

Спеціалістка радить в міру висловлювати жалість та співчуття – ці реакції показують вашу причетність до того, що відбувається. Але не призводять до гіперопіки, що допомагає людині впоратися з переживанням безпорадності та почуттям невизначеності.

Не ставте багато запитань людині про захворювання і дозвольте говорити про те, що вона сама хоче повідомити. Поряд з хворою людиною хочеться її підтримати, але не варто вживати стандартні, необдумані фрази “Все буде добре”, “Тримайся”. З одного боку це ранить людину, а з іншого такі слова призводять до дратівливості, агресії.

Краще сказати таке: “Скажи, чи буде нормально, якщо я буду тобі, наприклад, писати або дзвонити щодня і запитувати, як почуваєшся сьогодні, а також відповідати на будь-які твої запитання?”.

Надмірна опіка та радість теж шкодить – людина повинна відчувати себе повноцінно та самостійно приймати рішення. Особливо не варто примушувати людину відчувати або поводитися певним чином. Надмірний оптимізм може закладати сумніви, яких і так чимало.

Як підтримати людину з онкологією

За словами психолога, підтримка в побуті полягає у допомозі з приготуванням їжі, митті посуду тощо. Також необхідно підтримувати соціальну активність, підбирати книги, серіали, музику, нові комп’ютерні ігри або кросворди залежно від смаків людини.

Важливо розмовляти на різні теми, про свої справи та турботи, не пов’язані з хворобою. Запитувати поради, підкреслюючи, що людина не тягар, а опора у житті. Намагайтесь не залишати близьку людину на довгий час і за можливості будьте поруч.

– Коли людина відмовляється від лікування, важливо з’ясувати можливі причини, чому опускаються руки. Обговорюйте відкрито проблеми, пов’язані з хворобою: матеріальні проблеми, проблеми зміни зовнішності, проблеми перерозподілу сімейних обов’язків, – додала Курдибаха.

Психолог радить говорити рідним чи друзям з онкологією про те, що з тимчасовими труднощами можна впоратися за потреби. Не варто обманювати та надмірно спростовувати факти, людині важливо знати, що є насправді, але водночас відчувати стабільну підтримку оточуючих, що вона не сама. Людина має бачити реальні факти, досягнення науки та медицини, які мають позитивний ефект лікування хворих онкологічного профілю.

Також дуже важливо користуватись фаховою психологічною допомогою, відвідувати індивідуальні та групові формати роботи. Психологічна підтримка є пріоритетною складовою лікувального процесу онкологічних хворих та суттєво покращує якість життя людини.