Авторитетный тренер по карьерному росту Кэролайн Сениза-Левин рассказала о пяти распространенных жалобах на работу и то, как создать положительный образ, который поможет вашей кандидатуре продвигаться вперед.

1.Если вы считаете, что вам недоплачивают

Никогда не говорите о компенсации как о причине, по которой вы хотите уйти с текущей работы. Это заставит думать о вас, как о человеке, для которого деньги — это главный мотив, а это недальновидный способ управлять своей карьерой.

Сейчас смотрят

Конечно, деньги являются мотиватором, но работодатели хотят амбициозных людей с долгосрочными устремлениями. Поэтому вы можете выделить свои конкретные победы и их влияние на итоговую прибыль. Это введет деньги в разговор с точки зрения ценности, которую вы приносите и косвенно установит ожидание компенсации.

2. Если вам не нравится ваш босс

Если вас попросят описать вашего начальника, не говорите о том, что вас бесит, и не притворяйтесь, что это нормально. Вместо этого подумайте о небольшой конкретной вещи, которую они делают, и затем быстро верните разговор к текущей работе и затем расскажите о своей идеальной рабочей среде и сосредоточьтесь на лучшем, а не на худшем случае.

3.Если вы не согласны с направлением компании или обеспокоены перспективами ее бизнеса

Вы не хотите вдаваться в подробности, если у компании дела идут плохо, потому что вы можете разглашать конфиденциальную информацию. Вместо этого вы можете указать на более широкую отрасль или экономику в целом как на причину, по которой вы ищете другие возможности.

Просто в общих чертах, без уточнения деталей, упомяните о том, что уже сталкивались с ситуациями, когда условия неожиданно менялись, поэтому вы хотели бы быть ко всему готовыми.

4.Если вы чувствуете, что с вами плохо обращаются

Проект оказался хуже, чем ожидалось, и ваш начальник обвинил в этом вас и теперь вы застряли, выполняя менее желательные задачи, чем другие в вашей группе. Есть много законных причин, по которым сотрудник может чувствовать себя обиженным, разочарованным или расстроенным.

Однако ваш потенциальный работодатель не может помочь ни с одним из этих вопросов, поэтому нет смысла упоминать о неприятном опыте на собеседовании.

Поэтому, как только получите предложение, узнайте, кто ваш новый босс, каковы должны быть объем работы и какие ресурсы должны быть вашими. А до тех пор не обсуждайте проблемы, характерные для вашей старой компании, с потенциальными новыми работодателями.

5. Если вы хотите заниматься чем-то другим и больше никогда не хотите занимать свою текущую роль

Не занимайте оборонительную позицию, если вам звонят со старой работы, которая вам больше не нужна. Нужно понять, что работодатели будут ориентироваться на людей, которые уже выполняли эту работу раньше.

Поэтому поверните разговор к тому, что вы ищете, а не к обличительной речи о том, почему ваша текущая роль больше вам не подходит.