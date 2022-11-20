Авторитетний тренер з кар’єри Керолайн Сеніза-Левін розповіла про п’ять поширених скарг на роботу та про те, як створити позитивний образ, який допоможе вашій кандидатурі рухатися вперед.

1.Якщо ви вважаєте, що вам недоплачують

Ніколи не говоріть про компенсацію як про причину, з якої ви хочете піти з поточної роботи. Це змусить думати про вас, як про людину, для якої гроші — це головний мотив, а це недалекоглядний спосіб керувати своєю кар’єрою.

Зараз дивляться

Звичайно, гроші є мотиватором, але роботодавці хочуть амбітних людей з довгостроковими прагненнями. Тому ви можете виділити свої конкретні перемоги і їхній вплив на підсумковий прибуток. Це введе гроші в розмову з точки зору цінності, яку ви приносите і побічно встановить очікування компенсації.

2. Якщо вам не подобається ваш бос

Якщо вас попросять описати свого начальника, не говоріть про те, що вас дратує, і не робіть вигляд, що це нормально. Натомість подумайте про невелику конкретну річ, яку вони роблять, а потім швидко поверніть розмову до поточної роботи: поговоріть про своє ідеальне робоче середовище та зосередьтеся на кращому, а не на гіршому випадку.

3.Якщо ви не згодні з напрямком компанії або занепокоєні перспективами бізнесу

Ви не хочете вдаватися в подробиці, якщо у компанії справи йдуть погано, тому що ви можете розголошувати конфіденційну інформацію. Натомість ви можете вказати на ширшу галузь чи економіку в цілому як на причину, чому ви розглядаєте інші можливості.

Просто в загальних рисах, без уточнення деталей, згадайте про те, що вже стикалися з ситуаціями, коли умови несподівано змінювалися, тому ви хотіли б бути до всього готовими.

4.Якщо ви відчуваєте, що з вами погано поводяться

Проект був гіршим, ніж очікувалося, і ваш начальник звинуватив вас у цьому, і тепер ви застрягли, виконуючи менш бажані завдання, ніж інші у вашій групі. Є багато законних причин, чому працівник може відчувати себе ображеним, розчарованим або засмученим.

Однак ваш потенційний роботодавець не може допомогти з жодним із цих питань, тому немає сенсу згадувати про неприємний досвід співбесіди.

Отже, як тільки ви отримаєте пропозицію, дізнайтеся, хто ваш новий начальник, який обсяг роботи повинен бути і які ресурси повинні бути вашими. До цього часу не обговорюйте проблеми, характерні для вашої старої компанії, з потенційними новими роботодавцями.

5. Якщо ви хочете займатися чимось іншим

Не захищайтеся, якщо вам телефонують зі старої роботи, яка вам більше не потрібна. Адже роботодавці будуть орієнтуватися на людей, які вже виконували цю роботу раніше.

Тому перетворіть розмову на те, що ви шукаєте, а не на те, чому ваша поточна роль більше вам не підходить.