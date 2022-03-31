Люди не всегда умеют распознавать свои чувства. На первый взгляд кажется, что это легкая задача, однако они могут путать их, особенно в такое сложное время, как война.

Что поможет распознавать свои чувства – техника

возникло неприятное ощущение — ваш мозг запустил какую-то привычную внутреннюю историю: “Я одинок/-а… Меня никто не любит… Я несчастен/-а”;

в этот момент нужно остановиться и отвести внимание от мыслей (историй) к ощущениям в теле (дрожание рук, давление в груди);

некоторое время понаблюдать за этими ощущениями, разрешить проявиться им в полной мере;

мозг может пробовать возвратиться к мыслям, но нужно фиксировать чувства, можно назвать их;

важно пройти путь до конца – чтобы полностью пережить эту эмоцию.

– Чем больше вы развиваете это умение испытывать эмоции, тем больше они помогают вам узнать себя и понять людей вокруг вас. Замечать и давать себе разрешение на переживание любых эмоций – это здоровый способ, который помогает избежать тяжелых эмоциональных состояний и депрессий, – отмечают психологи.

Поначалу такая практика будет казаться сложной, однако со временем это станет обычным делом. Контроль своих эмоций и чувств поможет легче переживать разные стрессовые ситуации и помогать другим это делать.

Источник: Психологическая поддержка