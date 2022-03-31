Люди не всегда умеют распознавать свои чувства. На первый взгляд кажется, что это легкая задача, однако они могут путать их, особенно в такое сложное время, как война.
Что поможет распознавать свои чувства – техника
- возникло неприятное ощущение — ваш мозг запустил какую-то привычную внутреннюю историю: “Я одинок/-а… Меня никто не любит… Я несчастен/-а”;
- в этот момент нужно остановиться и отвести внимание от мыслей (историй) к ощущениям в теле (дрожание рук, давление в груди);
- некоторое время понаблюдать за этими ощущениями, разрешить проявиться им в полной мере;
- мозг может пробовать возвратиться к мыслям, но нужно фиксировать чувства, можно назвать их;
- важно пройти путь до конца – чтобы полностью пережить эту эмоцию.
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– Чем больше вы развиваете это умение испытывать эмоции, тем больше они помогают вам узнать себя и понять людей вокруг вас. Замечать и давать себе разрешение на переживание любых эмоций – это здоровый способ, который помогает избежать тяжелых эмоциональных состояний и депрессий, – отмечают психологи.
Поначалу такая практика будет казаться сложной, однако со временем это станет обычным делом. Контроль своих эмоций и чувств поможет легче переживать разные стрессовые ситуации и помогать другим это делать.
Источник: Психологическая поддержка