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Психология

Как научиться распознавать свои чувства и как это поможет

31 марта 2022, 09:24
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дети и война
Источник: Depositphotos

Люди не всегда умеют распознавать свои чувства. На первый взгляд кажется, что это легкая задача, однако они могут путать их, особенно в такое сложное время, как война.

Что поможет распознавать свои чувства – техника

  • возникло неприятное ощущение — ваш мозг запустил какую-то привычную внутреннюю историю: “Я одинок/-а… Меня никто не любит… Я несчастен/-а”;
  • в этот момент нужно остановиться и отвести внимание от мыслей (историй) к ощущениям в теле (дрожание рук, давление в груди);
  • некоторое время понаблюдать за этими ощущениями, разрешить проявиться им в полной мере;
  • мозг может пробовать возвратиться к мыслям, но нужно фиксировать чувства, можно назвать их;
  • важно пройти путь до конца – чтобы полностью пережить эту эмоцию.
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– Чем больше вы развиваете это умение испытывать эмоции, тем больше они помогают вам узнать себя и понять людей вокруг вас. Замечать и давать себе разрешение на переживание любых эмоций – это здоровый способ, который помогает избежать тяжелых эмоциональных состояний и депрессий, – отмечают психологи.

Поначалу такая практика будет казаться сложной, однако со временем это станет обычным делом. Контроль своих эмоций и чувств поможет легче переживать разные стрессовые ситуации и помогать другим это делать.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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