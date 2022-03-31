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Психологія

Як навчитися розпізнавати свої почуття та як це допоможе

31 Березня 2022, 09:24
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дети и война
Джерело: Depositphotos

Люди не завжди вміють розпізнавати свої почуття. На перший погляд здається, що це легке завдання, проте вони можуть плутати їх, особливо у такий складний час, як війна.

Що допоможе розпізнавати свої почуття – техніка

  • виникло неприємне відчуття – ваш мозок запустив якусь звичну внутрішню історію: “Я самотній/-я… Мене ніхто не любить … Я нещасний/-а”;
  • у цей момент треба зупинитися й перенаправити увагу від думок (історій) до відчуттів у тілі (тремтіння рук, тиск у грудях);
  • деякий час поспостерігати за цими відчуттями, дозволити проявлятися їм повною мірою;
  • мозок може намагатися повернутися до думок, проте треба фіксувати відчуття, можна назвати їх;
  • важливо пройти шлях до кінця – щоб загалом пережити цю емоцію.
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– Чим більше ви розвиваєте це вміння відчувати емоції, тим більше вони допомагають вам пізнати себе і зрозуміти людей навколо вас. Помічати та давати собі дозвіл на переживання будь-яких емоцій – це здоровий спосіб, який допомагає уникнути важких емоційних станів та депресій, – зазначають психологи.

Спочатку така практика буде здаватися складною, проте з часом це стане звичною справою. Контроль своїх емоцій та почуттів допоможе легше переживати різні стресові ситуації та допомагати іншим це робити.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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