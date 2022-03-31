Люди не завжди вміють розпізнавати свої почуття. На перший погляд здається, що це легке завдання, проте вони можуть плутати їх, особливо у такий складний час, як війна.

Що допоможе розпізнавати свої почуття – техніка

виникло неприємне відчуття – ваш мозок запустив якусь звичну внутрішню історію: “Я самотній/-я… Мене ніхто не любить … Я нещасний/-а”;

у цей момент треба зупинитися й перенаправити увагу від думок (історій) до відчуттів у тілі (тремтіння рук, тиск у грудях);

деякий час поспостерігати за цими відчуттями, дозволити проявлятися їм повною мірою;

мозок може намагатися повернутися до думок, проте треба фіксувати відчуття, можна назвати їх;

важливо пройти шлях до кінця – щоб загалом пережити цю емоцію.

– Чим більше ви розвиваєте це вміння відчувати емоції, тим більше вони допомагають вам пізнати себе і зрозуміти людей навколо вас. Помічати та давати собі дозвіл на переживання будь-яких емоцій – це здоровий спосіб, який допомагає уникнути важких емоційних станів та депресій, – зазначають психологи.

Спочатку така практика буде здаватися складною, проте з часом це стане звичною справою. Контроль своїх емоцій та почуттів допоможе легше переживати різні стресові ситуації та допомагати іншим це робити.

Джерело: Психологічна підтримка