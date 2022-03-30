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Психологія

Як впоратися з тугою за домом – рекомендації

30 Березня 2022, 16:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
грусть
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні багато громадян вимушено полишили рідний дім та наразі перебувають за кордоном. Деяким з них може бути дуже складно перебувати далеко від дому.

Як у такий ситуації впоратися з тугою за домом?

Рекомендації:

  • визнати, що є туга за домом, це нормальне явище, його не треба соромитися;
  • кожну емоцію, зокрема і сум, треба прожити, а не ігнорувати;
  • цінувати речі, які вдалося взяти з собою – прикраси, фото, записник;
  • на новому місці спробувати створити таку ж атмосферу, як вдома – наприклад, придбати кімнатну рослину, речі;
  • весь час знаходити собі роботу;
  • їсти, спати та рухатися, скільки є потреба;
  • познайомитися з новими людьми, знайти друзів;
  • підтримувати спілкування з рідними;
  • вивчати нову місцевість;
  • знайти друга, якому можна виговоритися.
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Крім того, можна звернутися за психологічною підтримкою до фахівця.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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