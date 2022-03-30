Через війну в Україні багато громадян вимушено полишили рідний дім та наразі перебувають за кордоном. Деяким з них може бути дуже складно перебувати далеко від дому.

Як у такий ситуації впоратися з тугою за домом?

Рекомендації:

визнати, що є туга за домом, це нормальне явище, його не треба соромитися;

кожну емоцію, зокрема і сум, треба прожити, а не ігнорувати;

цінувати речі, які вдалося взяти з собою – прикраси, фото, записник;

на новому місці спробувати створити таку ж атмосферу, як вдома – наприклад, придбати кімнатну рослину, речі;

весь час знаходити собі роботу;

їсти, спати та рухатися, скільки є потреба;

познайомитися з новими людьми, знайти друзів;

підтримувати спілкування з рідними;

вивчати нову місцевість;

знайти друга, якому можна виговоритися.

Крім того, можна звернутися за психологічною підтримкою до фахівця.

Джерело: Психологічна підтримка