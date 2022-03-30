Через війну в Україні багато громадян вимушено полишили рідний дім та наразі перебувають за кордоном. Деяким з них може бути дуже складно перебувати далеко від дому.
Як у такий ситуації впоратися з тугою за домом?
Рекомендації:
- визнати, що є туга за домом, це нормальне явище, його не треба соромитися;
- кожну емоцію, зокрема і сум, треба прожити, а не ігнорувати;
- цінувати речі, які вдалося взяти з собою – прикраси, фото, записник;
- на новому місці спробувати створити таку ж атмосферу, як вдома – наприклад, придбати кімнатну рослину, речі;
- весь час знаходити собі роботу;
- їсти, спати та рухатися, скільки є потреба;
- познайомитися з новими людьми, знайти друзів;
- підтримувати спілкування з рідними;
- вивчати нову місцевість;
- знайти друга, якому можна виговоритися.
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Крім того, можна звернутися за психологічною підтримкою до фахівця.
Джерело: Психологічна підтримка