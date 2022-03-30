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Психология

Как справиться с тоской по дому — рекомендации

30 марта 2022, 16:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грусть
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине многие граждане вынужденно покинули родной дом и сейчас находятся за границей. Некоторым из них может быть очень сложно находиться вдали от дома.

Как в такой ситуации справиться с тоской по дому?

Рекомендации:

  • признать, что есть тоска по дому — это нормальное явление, его не нужно стесняться;
  • каждую эмоцию, в том числе и грусть, нужно прожить, а не игнорировать;
  • ценить вещи, которые удалось взять с собой – украшения, фото, записную книжку;
  • на новом месте попытаться создать такую ​​же атмосферу, как дома – например, приобрести комнатное растение, вещи;
  • все время находить себе работу;
  • есть, спать и двигаться, сколько есть потребность;
  • познакомиться с новыми людьми, найти друзей;
  • поддерживать общение с родными;
  • изучать новую местность;
  • найти друга, которому можно выговориться.
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Кроме того, можно обратиться за психологической поддержкой к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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