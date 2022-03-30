Из-за войны в Украине многие граждане вынужденно покинули родной дом и сейчас находятся за границей. Некоторым из них может быть очень сложно находиться вдали от дома.

Как в такой ситуации справиться с тоской по дому?

Рекомендации:

признать, что есть тоска по дому — это нормальное явление, его не нужно стесняться;

каждую эмоцию, в том числе и грусть, нужно прожить, а не игнорировать;

ценить вещи, которые удалось взять с собой – украшения, фото, записную книжку;

на новом месте попытаться создать такую ​​же атмосферу, как дома – например, приобрести комнатное растение, вещи;

все время находить себе работу;

есть, спать и двигаться, сколько есть потребность;

познакомиться с новыми людьми, найти друзей;

поддерживать общение с родными;

изучать новую местность;

найти друга, которому можно выговориться.

Кроме того, можно обратиться за психологической поддержкой к специалисту.

Источник: Психологическая поддержка