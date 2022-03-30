Из-за войны в Украине многие граждане вынужденно покинули родной дом и сейчас находятся за границей. Некоторым из них может быть очень сложно находиться вдали от дома.
Как в такой ситуации справиться с тоской по дому?
Рекомендации:
- признать, что есть тоска по дому — это нормальное явление, его не нужно стесняться;
- каждую эмоцию, в том числе и грусть, нужно прожить, а не игнорировать;
- ценить вещи, которые удалось взять с собой – украшения, фото, записную книжку;
- на новом месте попытаться создать такую же атмосферу, как дома – например, приобрести комнатное растение, вещи;
- все время находить себе работу;
- есть, спать и двигаться, сколько есть потребность;
- познакомиться с новыми людьми, найти друзей;
- поддерживать общение с родными;
- изучать новую местность;
- найти друга, которому можно выговориться.
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Кроме того, можно обратиться за психологической поддержкой к специалисту.
Источник: Психологическая поддержка