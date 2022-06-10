Возвращаться домой, за которым очень соскучились и куда так тянет. Или еще повременить, потому что война еще не закончилась. Какое решение принять? И будет ли оно правильным в сложившихся обстоятельствах?

На эти вопросы, которые волнуют многих украинцев, оказавшихся в статусе беженцев или внутренних переселенцев, поможет найти ответы психолог Галина Волошина.

— Для того, чтобы принять правильное для себя решение, его необходимо рассмотреть под всеми углами и найти все плюсы и минусы. Можно попробовать известную технику, которая помогает в принятии решений — квадрат Декарта, — советует специалист.

Суть техники заключается в предоставлении ответов всего на четыре вопроса:

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Что будет, если это произойдет? (Какие плюсы от этого.)

Что будет, если этого не произойдет? (Все останется так, как было, плюсы от неполучения желаемого.)

Чего не будет, если это произойдет? (Минусы получения желаемого.)

Чего не будет, если это не произойдет? (Минусы от неполучения желаемого). Тут будьте внимательны, потому что мозг захочет проигнорировать двойное отрицание. Не допускайте этого.

Почему эта техника эффективна

Потому что мы привыкли рассматривать вопрос только с одной позиции “а что будет?”, а здесь мы можем развернуть ситуацию на четыре стороны.

Необходимо помнить также тот факт, что никто не поможет вам в принятии правильного решения, ведь только вам знать, как для себя лучше!

Но если решение принято, но чувство тревоги все еще не покидает? Во-первых, это нормальное ощущение, и необходимо принять его.

Во-вторых, постарайтесь найти внутреннюю опору, то есть ресурс (помогут дыхательные техники, общение с близкими, физические активности и т. д.).

Так же, как и с принятием решения, тревожность мы можем разобрать для себя по пунктам, проанализировав свои ответы на такие вопросы:

что именно у меня вызывает состояние тревожности?

то, что вызывает беспокойство, реально или воображаемо?

если реальное, то как буду действовать, если это произойдет?

Предоставив ответы на все вопросы, вы приблизитесь к взвешенному решению.

Источник: Психологическая поддержка